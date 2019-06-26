Cristiano Ronaldo’nun en iyi 2018-19
30 dakika önce
Cristiano Ronaldo ilk sezonunda 2018-19 yıllarında Juventus'taki ilk sezonunda yeteneklerini sergiledi. İşte Portekizli grevcinin en iyi püf noktaları ve kampanyadan bazıları.
Cristiano Ronaldo
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
ilk sezonunda 2018-19 yıllarında Juventus
'taki ilk sezonunda yeteneklerini sergiledi. İşte Portekizli grevcinin en iyi püf noktaları ve kampanyadan bazıları.
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