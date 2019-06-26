Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo’nun en iyi 2018-19
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Cristiano Ronaldo’nun en iyi 2018-19

30 dakika önce

Cristiano Ronaldo ilk sezonunda 2018-19 yıllarında Juventus'taki ilk sezonunda yeteneklerini sergiledi. İşte Portekizli grevcinin en iyi püf noktaları ve kampanyadan bazıları.

Cristiano Ronaldo ilk sezonunda 2018-19 yıllarında Juventus'taki ilk sezonunda yeteneklerini sergiledi. İşte Portekizli grevcinin en iyi püf noktaları ve kampanyadan bazıları.
Cristiano Ronaldo’nun en iyi 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Juventus, Cristiano Ronaldo, Spor
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