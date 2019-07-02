Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo'nun En İyi Üç Real Madrid Başlığı
Son Dakika Spor Haber

Cristiano Ronaldo'nun En İyi Üç Real Madrid Başlığı

58 dakika önce

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki ilk üç golünü tekrar yaşayın. CR7, Los Blancos ile kariyeri boyunca şaşırtıcı goller attı ve Manchester United, Sevilla FC ve FC Barcelona'ya karşı liderleri Madrid'deki görevinde en iyiler arasındaydı.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki ilk üç golünü tekrar yaşayın. CR7, Los Blancos ile kariyeri boyunca şaşırtıcı goller attı ve Manchester United, Sevilla FC ve FC Barcelona'ya karşı liderleri Madrid'deki görevinde en iyiler arasındaydı.
Cristiano Ronaldo'nun En İyi Üç Real Madrid Başlığı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:05 
Manchester United, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Madrid, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı Manchester United ile sözleşme yenileyen Rashford maaşını 12'ye katladı Rıdvan Dilmen, Mehmet Topal'ın yeni adresini açıkladı! İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:04:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo'nun En İyi Üç Real Madrid Başlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]