Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti

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Ronaldo'nun Real Madrid'e gittiği ilk dönemle Portekizli starla kısa bir birliktelik yaşayan Paris Hilton, son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti. Instagram'da genellikle iş ve moda ağırlıklı gönderileri olan Hilton, bu kez çok iddialı bir kare paylaştı. Hilton, kusursuz vücuduyla yıllara meydan okudu.

"RONALDO ANNE KUZUSU"

Paris Hilton, Cristiano Ronaldo ile biten ilişkileri hakkında çok dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Hilton, "Ronaldo bir anne kuzusu. Erkek olarak yeterli bulmadığım için ayrıldım" demişti.