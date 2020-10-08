Cristiano Ronaldo'nun evine hırsız girdi
08.10.2020 16:35
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampındayken evine hırsız girmesiyle sarsıldı. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun Madeira Adası'nda bulunan devasa evinin garaj kapısı açık bırakılınca hırsızlar burayı kullanarak eve girdiler.
Ronaldo'nun yakın bir akrabasının soygunu görüp polise haber verdiğini fark eden hırsızlar evden apar topar kaçarken, evden sadece küçük eşyalar ve Ronaldo'nun imzalı Juventus formasını çaldıkları belirtildi.
Eve gelen polisler, güvenlik kameralarını izleyerek ve görgü tanıklarının ifadeleriyle hırsızların kimliklerini tespit etse de henüz herhangi biri yakalanmadı. Emniyet görevlileri, ev işlerinde görevli bir personelin kapıyı açık bıraktığını ve hırsızların bu sayede içeri girdiklerini söyledi.
Ronaldo ve kız arkadaşının evde kesin olarak bulunmadığı bilinirken, Portekizli yıldızın annesinin evde olup olmadığı ise bilinmiyor.
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