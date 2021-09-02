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Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu - Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu

02.09.2021 23:12
Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu, System.String[]

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek.

Premier Lig takımlarından Manchester United'a yeniden transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun numarası belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ronaldo'nun takımda eskiden de giydiği 7 numarayı kullanacağı ifade edildi.

İngiliz ekibinde daha önce George Best, Bryan Robson, Eric Cantona ve David Beckham gibi isimler de 7 numaralı formayı terletmişti.

Mevcut takımda 7 numarayı giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin ise 21 numara ile mücadele edeceği belirtildi.

-İHA-

Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu

Manchester United, Premier Lig, Cristiano, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu - Son Dakika


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