Üye Girişi
Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu - Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu

03.09.2021 09:37
Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu, System.String[]

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek.

Premier Lig takımlarından Manchester United'a yeniden transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun numarası belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ronaldo'nun takımda eskiden de giydiği 7 numarayı kullanacağı ifade edildi.

İngiliz ekibinde daha önce George Best, Bryan Robson, Eric Cantona ve David Beckham gibi isimler de 7 numaralı formayı terletmişti.

Mevcut takımda 7 numarayı giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin ise 21 numara ile mücadele edeceği belirtildi.

(İHA)

Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu

Manchester United, Premier Lig, Cristiano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyada yalan bilgi ve haber paylaşanlara hapis veya para cezası geliyor 10:05 Sosyal medyada yalan bilgi ve haber paylaşanlara hapis veya para cezası geliyor Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı 09:45 Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi 09:36 Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi
Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor 09:19 Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum 08:29 Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi 08:26 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi
Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor 08:23 Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar 00:43 Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar

Son Dakika Haberleri
09:58 Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak
09:45 Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı
09:43 Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi
09:36 Taraftarı mutlu eden transfer! Pjanic'in düşük bir ücretle Kara Kartal'a geldi
09:20 Son dakika! Otomobil ile minibüs çarpıştı, korkunç kazada araçlardan 4 yaralı çıkarıldı
09:19 Belirtileri korona ile birebir aynı! Uzmanlar, çocukları bekleyen Krup tehlikesine karşı uyarıyor
08:31 Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi
08:23 Son dakika... Meteoroloji'den 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor
08:22 Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor
08:20 Son dakika! ABD'de kasırganın neden olduğu seller sonucu 45 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelenlere PCR testi uygulanacak         
09:59
Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi Aşı olmayı ve test yaptırmayı kabul etmeyen Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi         
09:43
Baht Oyunu dizisinin başrolleri Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk yaşamaya başladı Baht Oyunu dizisinin başrolleri Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz aşk yaşamaya başladı         
09:32
Cihat Tamer'in sözleri Ferhan Şensoy'un cenazesine damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Cihat Tamer'in sözleri Ferhan Şensoy'un cenazesine damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz         
08:37
Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdü Acun Ilıcalı'dan yeni hamle! O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu için Haluk Levent'e teklif götürdü         
08:28
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusunu cevapladı: Aşısızların salgını olmaya devam ediyor         
08:25
Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor Taliban'ın 350 militanı öldürüldü! Direnişin kalesi Pençşir'le kontrol sağlayamıyor         
08:22
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Genç kız Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı         
19:01
Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı         
16:51
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 10:10:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement