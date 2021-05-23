Cristiano Ronaldo'nun sosyal paylaşım platformlarındaki toplam takipçi sayısı yarım milyarı geçti - Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun sosyal paylaşım platformlarındaki toplam takipçi sayısı yarım milyarı geçti

23.05.2021 17:26

Dünyada birçok futbol otoritesi tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo sosyal medyada da rakipsiz. Yıldız futbolcunun sosyal paylaşım platformlarındaki toplam takipçi sayısı 528,7 milyona dayandı. Portekizli efsanenin yarım milyarı geçen takipçi sayısına 328,2 milyon nüfusa sahip ABD ile 144,4 milyon nüfuslu Rusya birleşse bile erişemiyor.

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, 530 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın en popüler isimleri arasında zirvedeki yerini kimseye kaptırmıyor.

ZİRVEDE RAKİPSİZ

Manchester United ve Real Madrid dönemlerinin ardından Juventus'ta da istikrarlı performansını sürdüren 36 yaşındaki Ronaldo, üç sosyal medya platformundaki toplam takipçi sayısını 528,7 milyona yükseltti. Serie A'da bugün sona erecek 2020-2021 sezonunda attığı 29 golle zirvede yer alan, tüm kulvarlarda 44 maçta 36 gol kaydeden Ronaldo'nun Instagram'da 288 milyon, Facebook'ta 148,6 milyon, Twitter'da ise 92,1 milyon takipçisi bulunuyor. Instagram ve Facebook'ta en çok takip edilen isimler listesinde ilk sırada bulunan Portekizli futbolcu, Twitter'da ise 5. sıranın sahibi konumunda.

ÜNLÜ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Ronaldo, sosyal medyadaki takipçi sayısıyla dünyaca ünlü birçok kişiyi de geride bıraktı. Portekizli futbolcu, Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (112,3 milyon), Instagram'da ABD'li aktör Dwayne Johnson (238 milyon), Twitter'da ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in (88,6 milyon) önünde yer alıyor. Sosyal medyadaki toplam takipçi sayısı 500 milyonu geçen ilk isim olan Ronaldo'yu, bu alanda 378,5 milyon takipçiyle Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ve 363,2 milyon takipçiyle ABD'li şarkıcı Ariana Grande izliyor.

MESSI'NİN HAYRAN SAYISI 300 MİLYONU AŞTI

Son yıllarda Barcelona ile hedeflediği başarılara ulaşamayan, bu sezon ise daha çok yönetimle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 309,8 milyon hayran sayısıyla Ronaldo'yu takibini sürdürüyor. Twitter hesabı olmayan 33 yaşındaki yıldız futbolcuyu, Instagram'dan 208 milyon, Facebook'tan ise yaklaşık 101,8 milyon kişi takip ediyor.

EN POPÜLER ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU NEYMAR

Sosyal medyada Ronaldo ve Messi'nin ardından popülerliğini artıran bir diğer futbolcu ise Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar. 29 yaşındaki futbolcu, toplam 283,7 milyon takipçi sayısıyla sosyal medyanın en fenomen oyuncuları arasında üçüncü sırada bulunuyor. Neymar Instagram'da 151 milyon, Facebook'ta 79,1 milyon, Twitter'da ise 53,6 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

İLK 50'DE İKİ FUTBOLCU VAR

Sosyal medyanın en popüler ilk 50 ismi arasında Ronaldo, Messi ve Neymar dışında iki farklı branştan sporcu bulunuyor. Hint kriketçi Virat Kohli (207,4 milyon) ile ABD'li basketbolcu LeBron James (160,5 milyon), rekor sayıda sporsever tarafından ilgi görüyor. 32 yaşındaki Kohli'nin Instagram'da 119 milyon, Facebook'ta 46,2 milyon, Twitter'da ise 42,2 milyon takipçisi bulunuyor. Los Angeles Lakers'ın 36 yaşındaki yıldızı James'i ise Instagram'dan 85,4 milyon, Twitter'da 49,6 milyon, Facebook'ta da 25,5 milyon kişi takip ediyor.

SÜPER LİG'DE ZİRVE MESUT'UN

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, toplamda 88,4 milyon takipçiyle Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak öne çıkıyor. Son dönemde Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara ilişkin paylaşımlar da yapan Mesut'u Facebook'ta 38,4 milyon, Twitter'da 26 milyon, Instagram'da ise 24 milyon kişi takip ediyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao 43,6 milyon takipçi ile (Twitter'da 17,4 milyon, Instagram'da 13,6 milyon, Facebook'ta 12,6 milyon) ikinci sırada yer alıyor. Fraport TAV Antalyaspor'un Alman golcüsü Lukas Podolski 15,9 milyon, Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan 15,4 milyon, sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ise 5,5 milyon takipçiyle ligin diğer popüler futbolcuları olarak dikkati çekiyor.

Cristiano Ronaldo'nun sosyal paylaşım platformlarındaki toplam takipçi sayısı yarım milyarı geçti

Cristiano Ronaldo, Juventus, Sadece Haberler, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun sosyal paylaşım platformlarındaki toplam takipçi sayısı yarım milyarı geçti - Son Dakika Spor


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