Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı

İrlanda medyasından OTBSports'ta Ronaldo'nun Manchester United transferiyle ilgili bir makale paylaşıldı. Ronaldo'nun sansasyonel dönüşü hakkında önemli detaylar aktarıldı.

"BEN KAZANMAK İSTİYORUM"

Cristiano Ronaldo'nun Newcastle maçından önce takım arkadaşlarına, "Ben kazanmak istiyorum. Sizlerin iyi futbolcular olduğunu bildiğim için buraya geldim. Siz de kazanmak istiyor musunuz? Yemeğinize, uykunuza, antrenmanlarınıza dikkat etmelisiniz.

Bu kulüp benim için çok önemli. Manchester United'ı geri çeviremezdim. Kazanmamız gereken çok kupa var, ben de kazanmak istiyorum" sözleriyle takım arkadaşlarına adeta 'winner'lık duygusunu aşıladı.

"REAL MADRİD'DE KIYMETİ YOK"

Ronaldo hakkında yazılan makalenin detaylarında şunlar var: Real Madrid'de kazanmanın kıymeti yok. Her zaman kazanabilirler. Kupaya hasret United'da da başarılı olursa en iyisi olabilir.

Ronaldo'nun futbol sahnesindeki tek arzusu 'tüm zamanların en büyük futbolcusu' olarak gösterilmek. Manchester City'ye gidebilirdi. Ama o daha zor durumdaki United'la futbolun seyrini değiştirmek istedi. Onun için artık tek hedef istisnasız en iyisi olmak.