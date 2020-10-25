Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı
25.10.2020 20:28
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan 3. testin sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda koronavirüse yakalandığının anlaşılması üzerine ev karantinasına devam ediliyor.
Tuttosport, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya yapılan yeni testin bir kez daha pozitif çıktığını açıkladı.
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UEFA Uluslar Ligi için Portekiz Takımı ile yaptığı kamp sırasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ronaldo'ya 3 gün önce yapılan test de pozitif sonuçlanmıştı.
35 yaşındaki süper yıldız, Juventus'un 28 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.
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