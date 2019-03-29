Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo Sahada Eşi Benzeri Görülmemiş Yeni Bir Hareket Geliştirdi!

Cristiano Ronaldo Sahada Eşi Benzeri Görülmemiş Yeni Bir Hareket Geliştirdi!

1 saat önce

Birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, birçoklarına göre ise Messi'nin arkasında kaybolmuş bir yetenek. Fakat o tüm bu tartışmalardan uzak bir şekilde futbol sahalarında inanılmaz yetenekler göstermeye devam ediyor.

Birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, birçoklarına göre ise Messi'nin arkasında kaybolmuş bir yetenek. Fakat o tüm bu tartışmalardan uzak bir şekilde futbol sahalarında inanılmaz yetenekler göstermeye devam ediyor. İşte karşınızda Ronaldo'nun geliştirdiği ve futbol sahnesine sunduğu 10 müthiş hareket.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:08 Kaynak: Youtube

Lionel Messi, Futbol, Cristiano Ronaldo, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Töre, Galatasaray'a Haber Gönderdi: Beni Alın Fenerbahçe, Visca'nın Peşinde! Ali Koç Bizzat İlgilenecek Galatasaray'da Türkler Fedakarlık Yaptı! Krizin Eşiğinden Dönüldü Menajerlere En Çok Parayı Fenerbahçe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo Sahada Eşi Benzeri Görülmemiş Yeni Bir Hareket Geliştirdi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]