Cristiano Ronaldo Sahada Eşi Benzeri Görülmemiş Yeni Bir Hareket Geliştirdi!
1 saat önce
Birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, birçoklarına göre ise Messi'nin arkasında kaybolmuş bir yetenek. Fakat o tüm bu tartışmalardan uzak bir şekilde futbol sahalarında inanılmaz yetenekler göstermeye devam ediyor.
Birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, birçoklarına göre ise Messi
'nin arkasında kaybolmuş bir yetenek. Fakat o tüm bu tartışmalardan uzak bir şekilde futbol sahalarında inanılmaz yetenekler göstermeye devam ediyor. İşte karşınızda Ronaldo
'nun geliştirdiği ve futbol sahnesine sunduğu 10 müthiş hareket.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:08 Kaynak: Youtube
Gökhan Töre, Galatasaray'a Haber Gönderdi: Beni Alın
Fenerbahçe, Visca'nın Peşinde! Ali Koç Bizzat İlgilenecek
Galatasaray'da Türkler Fedakarlık Yaptı! Krizin Eşiğinden Dönüldü
Menajerlere En Çok Parayı Fenerbahçe Verdi