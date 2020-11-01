Cristiano Ronaldo sonradan girdi, Juventus'u kurtardı - Son Dakika

Cristiano Ronaldo sonradan girdi, Juventus'u kurtardı

01.11.2020 19:00
Cristiano Ronaldo sonradan girdi, Juventus'u kurtardı, System.String[]

Serie A'nin 6. haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda karşılaştığı Spezia'yı 4-1 mağlup etti.

Serie A'nin 6. haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda karşılaştığı Spezia'yı 4-1 mağlup etti. Merih 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Cristiano Ronaldo sonradan oyuna girdi, 2 gol kaydetti.

Serie A'nin 6. haftasında Juventus, Spezia'ya konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Juve, 14. dakikada Alvaro Morata'nın golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi eki daha sonra 32. dakikada Tommaso Pobega ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Oyuna 56. dakikada dahil olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 59. dakika takımını öne geçirdi. Adrien Rabiot, 67. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Ronaldo 76. dakikada penaltıdan bulduğu golle ise skoru belirledi ve Juventus sahadan 4-1 galip ayrıldı. Andrea Pirlo'nun öğrencileri ligde 3 maç sonra 3 puan aldı. Ronaldo, korona virüsü yendikten sonra oynadığı ilk maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Juventus puanını 9'a çıkarırken, Spezia ise 5 puanda kaldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Cristiano Ronaldo sonradan girdi, Juventus'u kurtardı
Cristiano Ronaldo sonradan girdi, Juventus'u kurtardı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo sonradan girdi, Juventus'u kurtardı - Son Dakika Spor


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