İtalya Serie A'da zirve takımları 36. haftayı kayıpsız geçti - Son Dakika

İtalya Serie A'da zirve takımları 36. haftayı kayıpsız geçti

13.05.2021 00:15
İtalya Serie A'da zirve takımları 36. haftayı kayıpsız geçti, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında, puan tablosunda üst sıralarda yer alan Inter, Atalanta, Milan ve Juventus, rakiplerine karşı maçlarını kazandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında, puan tablosunda üst sıralarda yer alan Inter, Atalanta, Milan ve Juventus, rakiplerine karşı maçlarını kazandı.

Ligde şampiyonluğunu haftalar öncesinde garantileyen Inter, bu akşam sahasında ağırladığı Roma'yı, 3-1 yendi. Inter'in gollerini 11. dakikada Marcelo Brozovic, 20. dakikada Matias Vecino ve 90. dakikada Romelu Lukaku atarken, başkent ekibinin golünü ise 31. dakikada Henrikh Mkhitaryan kaydetti.

Bu sonuçla Inter, puanını 88'e yükseltirken, 58 puanda kalan Roma ise ligde 12. yenilgisini aldı ve 7. sıraya geriledi.

Puan tablosunda 2. basamakta bulunan Atalanta da küme düşme hattındaki Benevento'yu 22. dakikada Luis Muriel ve 67. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Atalanta bu galibiyetle puanını 75 yaptı. Benevento ise 31 puanla 18. sırada yer aldı.

Milan'dan farklı galibiyet

Puan tablosunda 3. sırada bulunan Milan da Torino deplasmanından 7-0'lık farklı skorla galip geldi. Milan'ın Hırvat golcüsü Ante Rebic, hat-trick yaparak maça damgasını vurdu.

Kırmızı-siyahlıların gollerini, 19. dakikada Theo Hernandez, 26. dakikada penaltıdan Frank Kessie, 50. dakikada Brahim Diaz, 62. dakikada Hernandez, 67, 72 ve 79. dakikalarda da Rebic kaydetti.

Milan'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada yerini Rafael Leao'ya bıraktı.

Milan, puanını 75'e çıkarırken, Torino ise bu sezon 14. yenilgisini Milan'dan aldı. Torino, 35 puanla 16. sırada yer buldu.

Ronaldo ve Dybala, Juventus formasıyla 100'er gol attı

Ligde son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla zirveden geriye düşen Juventus, Sassuolo'yu deplasmanda 3-1 yendi.

Konuk ekibin gollerini, 28. dakikada Adrien Rabiot, 45. dakikada Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada Paulo Dybala atarken, Sassuolo'nun tek golünü ise 59. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Bu galibiyetle Juventus, puanını 72'ye yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Sassuolo ise 56 puanla 8. sıraya geriledi.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise bu maçta görev almadı.

Diğer yandan, 2018'ten bu yana Juventus'ta top koşturan Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Sassuolo'ya karşı attığı golle, siyah-beyazlı formayla 100. golünü atmış oldu.

2015'ten bu yana Juventus'ta forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala da benzer şekilde bu maçta attığı golle siyah-beyazlı formayla 100. golüne ulaştı.

36. haftanın bugün oynanan diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Cagliari-Fiorentina: 0-0, Bologna-Genoa: 0-2, Lazio- Parma: 1-0 ve Sampdoria-Spezia: 2-2.

Ligde 36. hafta, Perşembe günü Crotone-Hellas Verona maçı ile tamamlanacak.

İtalya Serie A'da zirve takımları 36. haftayı kayıpsız geçti
İtalya Serie A'da zirve takımları 36. haftayı kayıpsız geçti
İtalya Serie A'da zirve takımları 36. haftayı kayıpsız geçti
İtalya Serie A'da zirve takımları 36. haftayı kayıpsız geçti

İtalya Serie A, Cristiano, Juventus, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Serie A'da zirve takımları 36. haftayı kayıpsız geçti - Son Dakika Spor


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