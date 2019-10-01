Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo, zaafını açıkladı
Son Dakika Spor Haber

Cristiano Ronaldo, zaafını açıkladı

3 dakika önce

Futboluyla olduğu kadar aynı zamanda vücudu ile de dikkat çeken Cristiano Ronaldo, Youtube'da ChrisMD kanalına röportaj verdi.

Cristiano Ronaldo, zaafını açıkladı, System.String[]

Futboluyla olduğu kadar aynı zamanda vücudu ile de dikkat çeken Cristiano Ronaldo, Youtube'da ChrisMD kanalına röportaj verdi.


Juventus'un yıldız ismi, "Vücudunuza sürekli iyi bakmanın anahtarı düzenli antrenman yapmak ve sağlıklı beslenmek. Ancak bazen oğlumla arada sırada pizza yiyorum. Çünkü diğer türlü çok sıkıcı oluyor!" ifadelerini kullandı.


Ronaldo, "Biyolojik olarak 23 yaşındayım, 40'ıma kadar oynamak istiyorum. Kariyerimin ilk başlarında çok sıskaydım. Vücudumda hiç kas yoktu. Yeteneğimin olduğunu biliyordum ama herkesten çok çalışıp güçlü olmaya karar verdim. İnsanlar bana gençken zayıf diye bakıyordu. Şimdi ise dünyanın sonu gelmiş gibi bakıyorlar." şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo, Juventus, Youtube, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ elebaşı ile görüşen Mısırlı sunucu: Amerikan istihbaratı gözetiminde röportaj yaptık
Ronaldo'dan kafa karıştıran emeklilik açıklaması! TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir Alanyaspor'dan Fenerbahçelileri kızdıran Cisse paylaşımı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 18:54:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cristiano Ronaldo, zaafını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]