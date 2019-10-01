Cristiano Ronaldo, zaafını açıkladı

Futboluyla olduğu kadar aynı zamanda vücudu ile de dikkat çeken Cristiano Ronaldo, Youtube'da ChrisMD kanalına röportaj verdi.



Juventus'un yıldız ismi, "Vücudunuza sürekli iyi bakmanın anahtarı düzenli antrenman yapmak ve sağlıklı beslenmek. Ancak bazen oğlumla arada sırada pizza yiyorum. Çünkü diğer türlü çok sıkıcı oluyor!" ifadelerini kullandı.



Ronaldo, "Biyolojik olarak 23 yaşındayım, 40'ıma kadar oynamak istiyorum. Kariyerimin ilk başlarında çok sıskaydım. Vücudumda hiç kas yoktu. Yeteneğimin olduğunu biliyordum ama herkesten çok çalışıp güçlü olmaya karar verdim. İnsanlar bana gençken zayıf diye bakıyordu. Şimdi ise dünyanın sonu gelmiş gibi bakıyorlar." şeklinde konuştu.