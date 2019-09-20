Son Dakika Haberleri: Cristina Branco, fado ezgilerini İstanbullular için seslendirecek
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Cristina Branco, fado ezgilerini İstanbullular için seslendirecek

4 dakika önce

Portekiz geleneksel müziğini, kendi ülkesinin ve dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturan fado sanatçısı Cristina Branco, 20 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Cristina Branco, fado ezgilerini İstanbullular için seslendirecek, System.String[]

Portekiz geleneksel müziğini, kendi ülkesinin ve dünyaca ünlü şairlerin sözleriyle buluşturan fado sanatçısı Cristina Branco, 20 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Branco, yeni albümlerinden ve 20 yılı aşan müzikal yolculuğunun en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Ünlü Hollandalı şair Slauerhoff'un ve Shakespeare'in birçok şiirini fado ile bir araya getiren Branco, Fado'dan çoğunlukla beklenen acı, hasret ve çaresizlik şarkıları yerine, hayattan keyif alan şarkılara imza atıyor.

Son yıllarda Portekiz müziğinde daha çağdaş tınılara yönelen sanatçı, 2016 yılında Menina, 2018 yılında Branco albümlerini müzikseverlerle buluşturmuştu.

Portekiz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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