Crivelli cezalı duruma düştü - Son Dakika
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Crivelli cezalı duruma düştü

6 saat önce

Başakşehir'in sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşmanın 19. dakikasında sarı kart gören Enzo Crivelli, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Rizespor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.

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Başakşehir'in sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşmanın 19. dakikasında sarı kart gören Enzo Crivelli, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Rizespor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.


Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Puanını 43'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturan turuncu-lacivertlilerde Crivelli ise cezalı duruma düştü. Beşiktaş maçının 19. dakikasında sarı kart gören 25 yaşındaki oyuncunun gördüğü toplam sarı kart sayısı 8'e ulaştı. Cezalı duruma düşen Fransız futbolcu, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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