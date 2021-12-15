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CRM'de yeni dönem: Kullanıcılar kod yazmadan arayüz tasarlayabilecek - Son Dakika

CRM'de yeni dönem: Kullanıcılar kod yazmadan arayüz tasarlayabilecek

15.12.2021 12:06
CRM'de yeni dönem: Kullanıcılar kod yazmadan arayüz tasarlayabilecek

Araştırmalar, CRM yazılımlarının şirketlerin yüzde 60'ı tarafından benimsenmediğini gösteriyor.

Araştırmalar, CRM yazılımlarının şirketlerin yüzde 60'ı tarafından benimsenmediğini gösteriyor. Bunun sebebinin uyarlanabilir kullanıcı arayüzü eksikliği olduğuna işaret edilirken, bulut iş çözümleri sunan teknoloji şirketi Zoho, CRM yazılımını zenginleştirdiği Canvas tasarım stüdyosuyla bu sorunun önüne geçtiğini duyurdu.

Zoho Avrupa Bölge Direktörü Sridhar Iyengar, "Ücretsiz sunduğumuz bu ürünle kullanıcılar, tek bir kod satırı dahi yazmadan CRM sisteminin görünümünü ve verdiği hissi dilediğince kişiselleştirebiliyor, verimli bir şekilde kullanabiliyor" dedi.

İş dünyasında yeni bir dönem başlatan dijital dönüşüm, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımlarının da kullanımını artırdı. CRM yazılımları, iyi bir müşteri deneyimi tasarlamanın temelini oluştursa da araştırmalar, en hızlı büyüyen iş yazılımı pazarlarından biri olduğu halde CRM'nin düşük benimsenme ve kullanım oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. CSO Insights'a göre her 5 şirketten yalnızca ikisi (yüzde 40) CRM'yi yüzde 90 oranında benimsediğini söylüyor. Başarısızlık oranları ise sektöre bağlı olarak yüzde 37 ila 81 arasında değişiyor. Bu tablonun uyarlanabilir ve işlevsel bir kullanıcı arayüzü eksikliğinden kaynaklı olduğuna işaret edilirken, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Zoho önemli bir adım attığını açıkladı. Yakın zamanda Türkiye'deki faaliyetlerini artırma kararıyla gündeme gelen şirket, CRM ile sunmaya başladığı tasarım stüdyosu Canvas ile kullanıcıların yazılım arayüzünü diledikleri gibi tasarlayıp ihtiyaçlarına en uygun şekilde kişiselleştirmesine olanak tanıdığını duyurdu. Ücretsiz sunulan Canvas'ın, yakın zamanda Zoho'nun 50'yi aşkın bulut tabanlı iş uygulamasına da eklenmesi bekleniyor.

TEK BİR KOD DAHİ YAZMADAN ARAYÜZÜ KİŞİSELLEŞTİRMEK MÜMKÜN

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zoho Avrupa Bölge Direktörü Sridhar Iyengar, "Bugün CRM yazılımlarının hemen hemen hepsi sabit bir kullanıcı arayüzüne sahip. Ancak her işletmenin CRM'i farklı bilgilerle çalışır ve farklı gereksinimlere ihtiyaç duyar. Dolayısıyla üstün bir müşteri ve çalışan deneyimi sunmak bir yana, herkese hitap eden bir tasarım bulmak bile çok zor. Haliyle benimsenme ve etkin kullanım oranları da beklenenin altında kalıyor. Bu noktada tasarım stüdyomuz Canvas bu soruna çözüm sunuyor. Kullanıcılar, basit bir sürükle-bırak arayüzü ile tek bir kod satırı dahi yazmadan CRM sisteminin görünümünü ve verdiği hissi dilediğince kişiselleştirebiliyor" dedi.

KULLANICI DENEYİMİNDE YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATACAĞINA İNANIYORUZ

Canvas ile arayüz tasarımı yapmayı herkes için kolay hale getirdiklerine de değinen Iyengar, tasarım stüdyosunun çalışma prensibini ise şöyle anlattı:

"Canvas'ı kullanmak için yazılımcı ya da tasarımcı olmaya gerek yok. Kullanıcının yalnızca kendi ihtiyaçlarını bilmesi yeterli. Dilediğinde hazır şablonları da kendi ihtiyaçları doğrultusunda uyarlayabiliyor. Müşteri kayıtlarının görünümünden bir butonun rengini değiştirmeye kadar her ayrıntıyı kişiselleştirilebiliyor. Hazırlanan tasarımlar diğer modüllere, hatta diğer Zoho CRM hesaplarına kopyalanabiliyor. En önemlisi de bu süreçte hiçbir bilgi kaybolmuyor ve daha önce yapılmış tüm ilişkilendirmeler olduğu gibi korunuyor. Bu hamlenin kullanıcı deneyiminde yeni bir çağı başlatacağına, hem müşteri hem de çalışan deneyimini iyileştireceğine ve endüstride benimsenmeyi artıracağına inanıyoruz."


CRM'de yeni dönem: Kullanıcılar kod yazmadan arayüz tasarlayabilecek

geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CRM'de yeni dönem: Kullanıcılar kod yazmadan arayüz tasarlayabilecek - Son Dakika


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