CRM Grup, Tatil.com'u satın aldı - Son Dakika
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CRM Grup, Tatil.com'u satın aldı

26.07.2022 10:32
CRM Grup, Tatil.com'u satın aldı

Seyahat portalı olarak 1998 yılında kurulan ve yeniden yapılanma sürecine göre Tatil.com'u CRM Grup satın aldı.

Seyahat portalı olarak 1998 yılında kurulan ve yeniden yapılanma sürecine göre Tatil.com'u CRM Grup satın aldı. Turizmde Holimax, CRM Turizm'in ardından sektördeki üçüncü yatırıma imza attıklarını söyleyen CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Turizm sektörüne ciddi bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Tatil.com Türkiye'nin en iyi tatil domainlerinden biri. Global pazarda çok ciddi bir altyapısı var. Hedefimiz  tatil.com'u tüm dünyaya hizmet eden bir seyahat portalı haline getirmek. Hem yurt içi hem yurt dışı pazarında yönetilecek iyi bir dijital süreçle, ülkemizin tanıtımına ciddi katkı sağlayacak. Bu oluşumun içerisinde olmaktan çok mutluyuz" dedi.

208 ülkede 600 binden fazla otelle anlaşması bulunan Tatil.com, yaklaşık çeyrek asırdır faaliyet gösteriyor.  Yurt içi ve yurt dışı otel, uçak, kişiye özel ve grup tur paketleri için rezervasyon yapılabilen şirketin bir dönem farklı şehirlerde yaklaşık 90 yetkili satış ofisi bulunuyordu.

Pandemi sürecinde ekonomik olarak zarar gören markalardan biri olan tatil.com'u tekrar tüketiciyle buluşturduklarını belirten Becer, "Turizm sektöründe 15 yılı aşkın süredir, pazarlama, satış ve dijital marketing hizmeti veriyoruz. Geçen yıl Holimax ile sektörde B2C satış operasyonuna da başladık, eş zamanlı olarak Le Chic Fethiye Otel'i de bünyesine katarak otel işletmeciliğinde de boy gösterdik.

Pandeminin getirdiği olumsuz rüzgardan çok etkilenen tatil.com, geçtiğimiz Şubat ayında faaliyetlerini durdurmuştu. CRM Grup olarak, marka ve altyapı haklarını satın alarak, tekrardan markayı ayağa kaldırma adımlarımızı attık" diye konuştu.

"550 KİŞİLİK EKİPLE YOLA ÇIKTIK"

Ramazan Becer, "Turizm sektöründe tatilcilerin güvenli yol arkadaşı olma hedefimizle yola çıktık. Saha operasyonlarımızda 150 kişi, call center ekibimizde 400 kişi ile yola çıktık. Her bütçeye uygun tesisleri, en uygun fiyatla tatilcileri buluşturmaya başladık. Turizm sektörü ülkemizin tanıtımına katkı sağlamasının yanında, en yüksek döviz getirisini sağlıyor. Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


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7.5 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor 7.5 milyon yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor
Kaynak: DHA

Türkiye, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CRM Grup, Tatil.com'u satın aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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