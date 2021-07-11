Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı sona erdi

Tokat'ın Turhal ilçesinde beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı tamamlandı.
Şenyurt Mercimektepe mevkiinde 6 Temmuz'da başlayan yarışlar sonunda genel klasmanda birinciliği İstanbul'dan Basat Okay, ikinciliği Ankara'dan Orkut Baysal, üçüncülüğü ise Ankara'dan Andaç Ünsal elde etti.
Kadın pilotlar klasmanında Ankara'dan Merve Gülşah Arslan birinci, Ankara'dan Cenay Meder ikinci, Antalya'dan Merve Kanmaz ise üçüncü oldu.
Spor klasmanında birinciliği İran'dan Kayvan Arianpour, ikinciliği Kahramanmaraş'tan Yılmaz Cansari, üçüncülüğü İran'dan Vahid Amirusefi kazandı.
Kulüp olarak birinciliği Albatros Sportif Havacılık Kulübü, ikinciliği ANKA Havacılık, üçüncülüğü Ankara Yamaç Paraşütçüleri Spor Kulübü (AYPSK) elde etti.
Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları'nda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve ödülleri verildi.
Kaynak: AA
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