Crosscurrents Trio, 9 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Çağdaş cazın üç usta isminden oluşan Crosscurrents Trio, 9 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşturacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, dünya müziğiyle cazı harmanlayan Zakir Hussain, DownBeat dergisi tarafından "Gezegenin en çok incelenen ve taklit edilen saksofoncusu" ilan edilen Chris Potter ve bugüne kadar yüzlerce albüme kayıtlarıyla imza atan bas gitarist ve besteci Dave Holland, İstanbul'da konser verecek.

Dahiyane bir emprovizasyon üçlüsü olarak da belirtilen Crosscurrents Trio'nun performansı, CRR Konser Salonu'nda 9 Temmuz'da saat 21.00'de başlayacak.