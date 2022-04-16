"Crossroads" belgeseli, 41'nci İstanbul Film Festivali'nde gösterildi - Son Dakika
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"Crossroads" belgeseli, 41'nci İstanbul Film Festivali'nde gösterildi

16.04.2022 14:06
"Crossroads" belgeseli, 41'nci İstanbul Film Festivali'nde gösterildi

Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Crossroads" belgeseli, 41. İstanbul Film Festivali kapsamında ilk gösterimini Beyoğlu Sineması'nda yaptı.

Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği "Crossroads" belgeseli, 41. İstanbul Film Festivali kapsamında ilk gösterimini Beyoğlu Sineması'nda yaptı.

Festival'in Ulusal Belgesel kategorisinde yarışan belgesel, Türkiye'nin ilk çağdaş sanat belgeseli olma özelliğini taşıyor.

Belgeselin yapımcısı Bulut Reyhanoğlu, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çağdaş sanatı temsil eden 4 farklı disiplinden sanatçılar Gülay Semercioğlu, Seçkin Pirim, Candaş Şişman ve Sinan Logie ile çalıştıklarını söyledi.

Reyhanoğlu, belgeselin duyurulması ve ilgililerce izlenmesini arzu ettiğini belirterek, "Çağdaş sanatla ilgili haber belgeselleri yapıldı ama bu belgeselin öne çıkan özelliği sinema diliyle anlatılması. O yüzden bir sinema ekibi kuruldu, 6 aylık bir kurgu dönemi vardı. Sinemaseverleri kurgusal sinema diliyle çekilmiş bir belgesel bekliyor." dedi.

Yurt dışında birkaç festivalden gösterim davet aldıklarını belirten Reyhanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim en büyük amacımız Türk sanatının ve sanatçısının uluslararası alanda duyurulmasına katkı sağlamak. Sinemada belgeselin içinde yönetmenimiz Mahmut Fazıl Coşkun'un da bir sanatı var. Arkada bir İstanbul şehri var. Sanatçılarımızın bu şehirden nasıl etkilendiklerini, sanatlarını nasıl yansıttıklarını anlatmaya çalıştık. Türkiye'de bugün Doğu ile Batıyı birleştiren çağdaş bir sanat anlayışı var. Bunu da göstermek istedik."

Kreatif ve ana yapımcılığını Vanessa Medini'nin de üstlendiği "Crossroads" belgesel filmi, 4 farklı disiplindeki sanatçının Doğu ve Batı kültürlerini harmanladıkları üretim pratiklerine ışık tutarak, Türk çağdaş sanatının ve sanatçısının dünya çapındaki bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

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Mahmut Fazıl Coşkun, Film Festivali, Belgesel, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Crossroads' belgeseli, 41'nci İstanbul Film Festivali'nde gösterildi - Son Dakika


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