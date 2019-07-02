Crovu Tüm Sosyal Medya Hizmetleri Ajansı

Kullanıcıların bir numaralı tercih nedeni olmalarının nedeni; sundukları hizmetlerdeki hızlı teslimat ve ödeme aşamasında sağlanan güvenilir ödeme sistemidir. Her an kaliteli hizmetiyle beraber, hem satış öncesinde hem satıştan sonra kullanıcılarının yanındadır.

Günümüzde sosyal medya platformları, tartışılamaz ölçüde bir yer edinmiştir. Tüm dünyadan kullanıcıları bünyesinde bulunduran bu platformlar, hem bireysel hem de kurumsal hesaplar için büyük önem taşır. Etkileşimin artması, potansiyel müşterilere ulaşabilme açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle kullanıcılar için güvenilir adımlarla takipçi satın almak, oldukça önem taşır.

Crovu Hizmetlerinin Özellikleri

Crovu bünyesinde yer alan güvenli ödeme sistemiyle beraber kolay ve rahatça ödeme yaparak sipariş oluşturabilir ve dilediğiniz zaman siparişinizi takip edebilirsiniz. Sağlanan 7/24 destek ile tüm sorularınız hızlı bir biçimde yanıtlanmaktadır. Crovu üzerinden satın alınan bütün Instagram takipçi paketleri, anında teslim edilmektedir. Oluşturmuş olduğunuz siparişin onaylanmasından sonra yaklaşık 5-15 dakikalık sürede; takipçileriniz hızlı ve güvenilir biçimde otomatik olarak yüklenmektedir.

Eklenen takipçilerde yaşanacak herhangi bir azalma durumunda, sitedeki destek bölümüne ulaşmanıza gerek kalmamaktadır. Her yirmi dört saatte otomatik şekilde telafi, tarafınıza hızlıca ulaştırılmaktadır. Crovu Otomatik Telafi sistemi, 2016 yılında site bünyesine eklenmiş bir özelliktir. Bu sayede kullanıcılar, eksilen takipçilerin yerine gelmesi konusunda herhangi bir vakit kaybı yaşamazlar. Otuz gün boyunca otomatik şekilde telafi garantisi de bulunur.

Crovu Sayesinde Gerçek ve Efektif Kitle

Crovu sitesi aracılığıyla takipçi alımlarında hesaplara sağlanan kitle, tümüyle nitelikli ve gerçek hesaplardır. Türkiye'de de, dünya genelinde de tümüyle boş ve niteliksiz hesaplar asla gönderilmemektedir. Hesaplara aktarılan takipçiler, Crovu'nun özel filtreleme sistemlerine tabi tutulur. Aktifliği kanıtlandıktan sonra hesaplarınıza aktarılmaktadır. Gönderilen takipçilerin tamamı gerçek ve aktif hesaplardan oluştuğu için, Instagram'ın Keşfet bölümüne çıkma şansınız da doğru orantılı şekilde yükselecektir. Keşfet bölümünde gönderilerinizin bulunması, takipçilerinizin katlayarak artmasına yardım edecektir.

Bu sayede doğal ve organik kitleye de direkt erişim sağlanır. Crovu ekibi, sektörde yaklaşık 6 yıldır kazandığı deneyimlerle kullanıcıların isteklerini çok iyi bir biçimde analiz etmekte ve gelişen sosyal medya özellikleriyle birlikte kendini yenilemektedir. Ülkemize yaklaşık altı yıl önce getirdikleri bu sektör, günümüzde pek çok firma katılımıyla varlığını sürdürmektedir. Sektörün ilk ve en eski şirketi olan Crovu, hiçbir kullanıcısının mağdur olmasını istemeden hizmet vermektedir.

Crovu ile Güvenli Satın Alım İşlemleri

Crovu'nun deneyimli ekibi, kullanıcı gizliliğine oldukça önem vermektedir. Bu anlamda yapılacak alışverişlerde bilgileriniz, üçüncü kişilerle asla paylaşılmamaktadır. Ödemeler, 256-Bit SSL korumasıyla sürdürülmektedir. Kredi kartı ödemeleri için ülkemizin önde gelen ödeme aracı kurumu PayTR firmasıyla çalışan Crovu sitesine, gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Crovu ekibi, 7 gün 24 saat olmak üzere müşteri desteğini de sunmaktayız.

Koşulsuz ve Şartsız Memnuniyet

Crovu ekibi için en önemli politika, kullanıcılara sağlanan koşulsuz memnuniyettir. Bu politika çerçevesinde amaçları; satış öncesi ve sonrasında her daim kullanıcıların memnuniyetini daimi hale getirmektir. Saygılı ve deneyimli destek personeliyle benzersiz hizmetleri ve müşteri deneyimini sunmaktadırlar. Her platform için takipçi ve beğeni satın alma işlemi, önemli bir reklam stratejisidir.

Crovu bünyesinde yer alan paketleri sipariş ettiğiniz an, site özel yazılımlarıyla profillerinizin hızlı bir biçimde büyümesini sağlar. Tümüyle güvenli ve etkili bir yöntemdir. Crovu özel geliştirilmiş olan özel yöntemleri sayesinde hesabınızı öne çıkarmanıza yardım eder. Tüm bu işlemler en kısa sürede gerçekleşir. Hem bireysel hem de kurumsal hesaplar için organik büyüme oldukça önemli bir konudur. Bu sayede, keşfedilme oranınız her geçen gün artacaktır. Paylaşılan gönderilerdeki etkileşim oranlar da artacaktır.

Takipçi Miktarı Nasıl Düzenlenir?

Kullanıcılar için tavsiye edilen takipçi oranı, profilden profile değişebilmektedir. Crovu ekibi, isteğe ve bütçeye göre çeşitli paketler oluşturmuştur. Özellikle Instagram platformunda takipçi sayısı 5000 ve üzerinde olan hesaplar kullanıcılarda daha yüksek güvenilir oluşturmaktadır. Crovu.co aracılığıyla gerçekleştirilen bütün siparişlerden sonra otomatik olarak onay e-maili gelmektedir.

Ödemenin onaylanmasının hemen ardından, sipariş sırasında kullanılan e-mail adresine onay maili gönderilir. Yalnızca e-mail adresine değil, sipariş esnasında belirtilen telefon numarasına da SMS gönderimi yapılmaktadır. Gönderilen onay maili ve SMS içinde, siparişin numarası ve detayı da yer alır. Bununla beraber otomatik şekilde oluşturulan e-fatura da mail içinde yer almaktadır ve rahatlıkla indirilebilmektedir.

Neden Crovu Hizmetini Tercih Etmeliyim?

Crovu, takipçi satın alma alanında sektörün ilk ve en bilinen markasıdır. Bununla beraber Crovu, ilk defa sosyal medya hizmetlerini şirket bünyesinde yasal şekilde başlatan markadır. 2013 yılında bugüne dek ülkemizde hizmet veren Crovu'da tüm işlemlerinizi güvenli bir biçimde sürdürebilirsiniz.

Crovu bünyesinde kullanıcılar için çok çeşitli ödeme yöntemleri yer almaktadır. Bu anlamda, Crovu.co üzerinden takipçi satın alma işlemlerini tamamlarken Kredi Kartı (İsteğinize bağlı olarak Kredi Kartına Taksit imkânı bulunur.) ve EFT/ Havale seçenekleri bulunmaktadır.

Crovu Destek Bölümü

Crovu ekibi, iş saatleri içinde telefon, e-mail ve WhatsApp desteğiyle kesintisiz şekilde destek vermeyi amaçlamaktadır. İş saatleri dışında ve bütün tatillerde de, yalnızca e-mail destek servisleri hizmetinizdedir. Crovu sitesi aracılığıyla herhangi bir sipariş oluşturmasanız bile; destek@crovu.co adresinden https://crovu.co/siteyle iletişim kurarak satış öncesi destek de alabilirsiniz.