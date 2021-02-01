Crown ESR 5200 reach truck'lar 2 ay süreyle kampanyalı satılacak - Son Dakika

Crown ESR 5200 reach truck'lar 2 ay süreyle kampanyalı satılacak

01.02.2021 11:37
Crown ESR 5200 reach truck'lar 2 ay süreyle kampanyalı satılacak, System.String[]

Temsa İş Makinaları, ileri teknoloji ve yüksek performansı buluşturan Crown ESR 5200 reach truck'ları avantajlı koşullarda sunan bir kampanya başlattı.

Temsa İş Makinaları, ileri teknoloji ve yüksek performansı buluşturan Crown ESR 5200 reach truck'ları avantajlı koşullarda sunan bir kampanya başlattı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları'nın yürüttüğü Crown, depo çözümleri konusunda 2021'e kazançlı ve sağlam bir yatırımla başlamak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir kampanya başlattı. Crown reach truck modellerinde uygun ödeme koşulları ve özel fiyat avantajları sunan kampanya kapsamında 31 Mart'a kadar ESR 5200 reach trucklar avantajlı fiyatlarla satılacak. Avro ödemelerde ise hem 12 ay vade ve hem de sıfır faizli leasing kolaylığı ile sunulacak.

Açıklamaya göre, Crown ESR 5200 yüksek manevra kabiliyeti ve operatör konforu odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. 1400-1600 kilogram aralığında yük kaldırma ve 9,5 metreye kadar yükselme kapasitesine sahip Crown ESR 5200 reach truck, özellikle dar raf aralıklarında istifleme ve yükleme uygulamalarında tercih ediliyor. Bu özellikleriyle depolarda işletmelerin en büyük yardımcısı olan model için işletmelerin farklı uygulama gereksinimlerine göre farklı şasi ve kabin opsiyonları da sunulabiliyor. Yine kullanıcıların manevra gereksinimlerine göre tekerlek dönüş açıları 180 derece veya 360 derece olarak ayarlanabiliyor. Modelde standart olarak sunulan OCS sistemi ise reach truck hızını ve tekerlerin dönüş açısını otomatik olarak analiz ediyor ve hızı en uygun aralığa düşürerek keskin dönüşlerde olası kazaları minimize ediyor.

Temsa Global, 31 Mart, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Crown ESR 5200 reach truck'lar 2 ay süreyle kampanyalı satılacak - Son Dakika Ekonomi


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