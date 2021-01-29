Crowne Plaza İstanbul Florya, anketlerde öne çıktı - Son Dakika

Crowne Plaza İstanbul Florya, anketlerde öne çıktı

29.01.2021 10:21
Crowne Plaza İstanbul Florya, anketlerde öne çıktı, System.String[]

Salgının başlangıcından itibaren kapılarını misafirlerine hiç kapatmayan Crowne Plaza İstanbul Florya, küresel krize rağmen başarılarla tamamladığı 2020 yılının ardından anketlerde öne çıkıyor.

Salgının başlangıcından itibaren kapılarını misafirlerine hiç kapatmayan Crowne Plaza İstanbul Florya, küresel krize rağmen başarılarla tamamladığı 2020 yılının ardından anketlerde öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, Uluslararası Otelciler Derneği'nin "Sizin Oteliniz Hangisi?" başlığı ile düzenlediği ve sektörün en çok tercih edilen otellerinin yer aldığı 10 soruluk INTHA SURVEY 2021 anketinin sonuçları açıklandı.

Turizm sektörü profesyonellerinin ve tatilseverlerin değerlendirmeleri sonucu Crowne Plaza İstanbul Florya, "İstanbul'da konaklamak için ilk tercih ettiğiniz şehir oteli", "İstanbul'un en romantik konseptli oteli" ve "İstanbul'da toplantı-kongre düzenlemek için ilk tercih ettiğiniz otel" sorularında ilk 5 otel arasında yer aldı.

Crowne Plaza İstanbul Florya ayrıca bağlı bulunduğu uluslararası oteller zinciri IHG'nin (Intercontinental Hotels Group) 2020 yılını değerlendirmek için hazırladığı, içinde "Kovid-sağlık ve güvenlik", "tavsiye edilme ve markanın beklentileri karşılaması" gibi seçeneklerin yer aldığı anketi de Crowne Plaza Türkiye otelleri arasında birinci olarak tamamladı.

İstanbul, Kongre, Turizm, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Crowne Plaza İstanbul Florya, anketlerde öne çıktı - Son Dakika Ekonomi


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