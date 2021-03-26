Crowne Plaza İstanbul-Florya, Avrupa şampiyonlarını akşam yemeğinde ağırladı - Son Dakika

Crowne Plaza İstanbul-Florya, Avrupa şampiyonlarını akşam yemeğinde ağırladı

26.03.2021 14:11
Crowne Plaza İstanbul-Florya, Avrupa şampiyonlarını akşam yemeğinde ağırladı, System.String[]

Crowne Plaza İstanbul-Florya, Avrupa Şampiyonu Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı'nı akşam yemeğinde ağırladı.

Crowne Plaza İstanbul-Florya, Avrupa Şampiyonu Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı'nı akşam yemeğinde ağırladı.

Crowne Plaza İstanbul Florya'dan yapılan açıklamaya göre, Voleybolda Kadınlar CEV Challenge kupası finalinde, rakibi Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek Avrupa şampiyonluğuna hak kazanan Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk yemeği için Crowne Plaza Istanbul-Florya'nın restoranı Atrox Lounge'u tercih etti. Zorlu bir süreci başarıyla tamamlayan genç takım, yemekte yorgunluklarını atarak şampiyonluklarını kutladı.

Crowne Plaza İstanbul-Florya Genel Müdürü Volkan Öztürkler, genç takımı bu önemli başarısından dolayı tebrik ederek, kutlama yemeklerinde kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Yeşilyurt, İstanbul, voleybol, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Crowne Plaza İstanbul-Florya, Avrupa şampiyonlarını akşam yemeğinde ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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