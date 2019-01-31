Son Dakika Haberleri: Crowne Plaza Kapadokya Emitt Fuarına Katıldı

Crowne Plaza Kapadokya Emitt Fuarına Katıldı

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen EMİTT 2019 fuarına katılan Crowne Plaza Kapadokya otel yerli ve yabancı tur operatörlerinin büyük ilgisini gördü.

Crowne Plaza Kapadokya Emitt Fuarına Katıldı, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen EMİTT 2019 fuarına katılan Crowne Plaza Kapadokya otel yerli ve yabancı tur operatörlerinin büyük ilgisini gördü.

Nevşehir'de geçtiğimiz yıl hizmete açılan Crowne Plaza Kapadokya otel, İstanbul Beylikdüzü TÜYAP fuar merkezinde düzenlenen EMİTT 2019 fuarına katılan yerli ve yabanı tur operatörlerinin büyük ilgisini görüyor. Crowne Plaza Kapadokya Otel Genel Müdürü Adnan Devrim yaptığı açıklamada ilginin geçtiğimiz yıla kıyasla daha fazla olduğunu söyledi. Devrim, "Bu yıl 23.cüsü düzenlenen EMİTT fuarına katılım sağlıyoruz. 2018 yılı hareketli geçti. 2019 yılı içinde beklentimiz biraz daha yüksek. Yaptığımız görüşmelerde yerli ve yabancı tur operatörleri ile olumlu görüşmeler sağlıyoruz. Katılım sağladığımız için de çok memnunuz. İlgi olarak geçen yıla göre baktığımız zaman ilgi daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıla kıyasla talebin daha fazla olduğunu görebiliyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Nevşehir, İstanbul, Kapadokya, Güncel
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