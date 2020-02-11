CRR'de şubat ayında 3 caz konseri müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel CRR'de şubat ayında 3 caz konseri müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

CRR'de şubat ayında 3 caz konseri müzikseverlerle buluşacak

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, şubat ayına özel 3 caz konseri müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

CRR'de şubat ayında 3 caz konseri müzikseverlerle buluşacak, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, şubat ayına özel 3 caz konseri müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında 15 Şubat'ta sahne alacak olan ünlü virtüöz basçı, besteci ve vokal Avishai Cohen, 50. yaşını tüm dünya müziklerini temsil eden yeni projesi "50 50 50" ile 50 ülkede 50 konser vererek kutlayacak.

Cohen'e konserde, piyanoda Elchin Shirinov, davulda Noam David eşlik edecek.

İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Chiara Pancaldi de Brezilya'dan esintiler taşıyan müziğiyle 16 Şubat'ta, CRR'de ilk kez İstanbullularla buluşacak.

Dünyanın pek çok ülkesinde konserler veren ve ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Pancaldi, konserde "Songs Don't Grow Old Alone" başlıklı albümünden şarkılar seslendirecek.

Fransız sanatçı Vincent Peirani de klasik rock müziği caza dönüştürdüğü "Living Being II - Night Walker" albümüyle 17 Şubat'ta CRR'de sahne alacak.

Peirani'ye konserde, akordeon ve saksafonda Emile Parisien, klavyede Tony Paeleman, bas gitarda Julien Herne ve davulda Yoann Serra eşlik edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Virtüöz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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