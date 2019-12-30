CRR'de "Yeni Yıla Merhaba" konserleri müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel CRR'de 'Yeni Yıla Merhaba' konserleri müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

CRR'de "Yeni Yıla Merhaba" konserleri müzikseverlerle buluştu

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda hafta sonu "Yeni Yıla Merhaba" konserleri düzenlendi.

CRR'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda hafta sonu "Yeni Yıla Merhaba" konserleri düzenlendi.

Uluslararası caz festivallerinin en çok davet edilen isimlerinden olan Roberta Gambarini grubu ile 28 Aralık'ta CRR'de sahne aldı.

Konserde, piyanoda Jeb Batton, basgitarda John Lee ve davulda Vicente Ector'un yer aldı.

Her biri enstrümanında birer virtüöz olan ve orkestra sanatçılarıyla 12 yıldır sahne alan CRR Caz Orkestrası da dün akşam "Yeni Yıla Merhaba" konseriyle cazseverlerle bir araya geldi.

Nail Yavuzoğlu yönetiminde gerçekleştirilen konserin solisti ise uluslararası pek çok festival ve yarışmada derece alan İpek Dinç oldu.

Topluluk konserde, "My Little Suede Shoes", "My Romance", "Hello", "Dolly", "One Note Samba", "Waltz for Debby" ve "Black Orpheus"un aralarında bulunduğu birçok eser seslendirdi.

Konserde ayrıca bestelendiği 1857 yılından bugüne kadar en meşhur yılbaşı şarkısı olarak gelen "Jingle Bells" de yorumlandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:44 Kaynak: AA
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