Son Dakika Haberleri: Crr'den Erol Sayan'a Özel Program

Crr'den Erol Sayan'a Özel Program

1 saat önce

Türk müziğinin yaşayan en önemli bestekarlarından Erol Sayan adına "Türk Müziğine Adanmış Asude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenlenecek.

Crr'den Erol Sayan'a Özel Program, System.String[]
Türk müziğinin yaşayan en önemli bestekarlarından Erol Sayan adına "Türk Müziğine Adanmış Asude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenlenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, program, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 15 Ocak'ta 20.00'de başlayacak.

Programda, gazeteci Murat Bardakçı da Sayan'ın musiki dünyasındaki yeri ve değeriyle ilgili bir konuşma yapacak.

Erol Sayan'ın eserlerinin seslendirileceği konserin repertuvarında yer alan "Şed Araban Saz Semaisi"ni ise keman virtüözü Cihat Aşkın yorumlayacak.

Programda, Sayın'ın rast makamındaki "Bahar Şarkısı" ve buselik makamındaki "Papatyalar" adlı eserleri "Kalpten Gelen Sesler Çocuk Korosu" tarafından dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

İhsan Özer şefliğindeki CRR Oda Orkestrası'nın yer alacağı programın ikinci bölümünde ses sanatçıları Sadiye Erimli, Yaprak Sayar, Gizem Coşkun, Atakan Akdaş, İbrahim Suat Erbay ve Faruk Korzay sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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