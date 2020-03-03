CRR'den Kadınlar Günü'ne özel 2 konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel CRR'den Kadınlar Günü'ne özel 2 konser - Son Dakika

CRR'den Kadınlar Günü'ne özel 2 konser

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 2 konser müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den Kadınlar Günü'ne özel 2 konser, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 2 konser müzikseverlerle buluşacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta düzenlenecek ilk konserde Fransız şef Laurence Equilbey'in yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası sahne alacak.

Konserde, pek çok yarışmada ödül alan piyanist Anna Genuishene, Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara Schumann ve Louise Farrenc'in eserlerini seslendirecek.

Program kapsamında 8 Mart'ta ise "Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekarlar" başlıklı konserde Adile Sultan'dan Melahat Pars'a uzanan kadın bestekarların eserleri, üç değerli solist Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı'nın yorumuyla yeniden hayat bulacak.

Konser öncesi ayrıca "Osmanlı'da Kadın Hareketi" başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelde, Prof. Dr. Serpil Sancar ile yazar Prof. Dr. Fatmagül Berktay konuşmacı olarak yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:14 Kaynak: AA
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