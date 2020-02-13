CRR'nin müzik tutkunu kedileri hiçbir etkinliği kaçırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel CRR'nin müzik tutkunu kedileri hiçbir etkinliği kaçırmıyor - Son Dakika

CRR'nin müzik tutkunu kedileri hiçbir etkinliği kaçırmıyor

6 saat önce

Cemal Reşit Rey Konser salonunun sevimli misafirleri kediler, mekandaki konser ve gösterilerin hiçbirini kaçırmıyor.

Cemal Reşit Rey Konser salonunun sevimli misafirleri kediler, mekandaki konser ve gösterilerin hiçbirini kaçırmıyor. Sanatçıların ve izleyicilerinin de sempatiyle yaklaştığı kediler, etkinlikleri sahneden izleyerek konserlere, gösterilere renk katıyor.

Çağdaş Türk müziğinin öncü bestecilerinden Cemal Reşit Rey'in adını taşıyan İstanbul'un önemli etkinlik mekanları arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser salonu, her yıl binlerce sanatseveri ağırlıyor.

Ekim-mayıs aylarına yayılan sezonda, müziğin her türünü kucaklayan konserler, dans ve bale gösterileri ile çeşitli özel etkinliklere ev sahipliği yapan mekanın en sevimli detaylarından biri de kedileri.

Salonun her köşesinde etkinlik zamanlarında konuklarla birlikte vakit geçiren kediler, konser ve gösteri sırasında ise sahnedeki yerlerini alıyor.

Müziğin her türünü ilgiyle dinleyen kediler, orkestranın arasında dolaşıyor, etkinlik başladığında da sahnenin bir köşesinde konseri izliyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur şefliğinde dün akşam gerçekleştirilen CRR Senfoni Orkestrası'nın "Amadeus Fan Club" konserini de sahneden izleyen kediler, sanatçılara zaman zaman zor anlar yaşatsa da etkinliğe renk kattı.

CRR'nin müzik tutkunu kedileri hiçbir etkinliği kaçırmıyor

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:53 Kaynak: AA
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