İSTANBUL- CRR'nin yeni sezonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun yeni sezon programı açıklandı.

CRR Fuaye alanında düzenlenen basın toplantısında konuşan İBB Kültür Daire Başkanı Figen Ayhan Karakelle, uluslararası arenada daha iyi tanınmak adına CRR'nin önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Karakelle, CRR'de gerçekleştirilmesi planlanan projelere ve projelerin çocuklar için önemine değinerek, "Bunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanata erişimli hak temelli bir yaklaşımdan yola çıkarak yaptığımız projeler. Dolayısıyla bu projelerle yetiştirdiğimiz, dokunduğumuz bütün çocuklar aslında Türkiye'nin sanat camiasına katkıda bulunacak isimler. Çok kıymetliler bizim için." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını yapan ekibe teşekkür eden Karakelle, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana yerli ve yabancı pek çok uluslararası sanatçıyı burada ağırlayarak Cemal Reşit Rey markasına katkıda bulunmuş bütün genel sanat yönetmenlerine de öncelikle teşekkürü bir borç bilirim. Önümüzde gördüğümüz konserler de bu uluslararası hareketliliğin bir parçası olduğunu gösterecek."

"Sadece konser salonu değil, bir kültür yuvası olmaya çalışıyoruz"

CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan ise geçen yıl Kovid-19'un etkilerine rağmen sanatseverlerin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Biz yola çıkarken 'Programlamalarımızı anlamlı, duyarlı ve bilgilendirici yapacağız.' dedik ve özel bir program hazırladık. Sizler de bize destek verdiniz. Sanatseverler bizi sahnede yalnız bırakmadı, o koltukları doldurdu. Bu sene daha da özenli çalışıp, daha özenli bir program hazırladık sizler için." diye konuştu.

CRR'yi sadece bir konser salonu olmaktan çıkartma hedefinde olduklarını dile getiren Orhan, mekanın her köşesini sanatla doldurmak istediklerinin altını çizdi.

Orhan, geçen sezona dair sayısal verilere de değinerek, ocak ayı sonundan mayıs bitimine kadar, gerçekleşen 81 konserin biletinin tükendiğini, yüksek bilet satış rakamına ulaştıklarını aktardı.

CRR'nin eğitime çok fazla önem verdiğinin altını çizen Orhan, şöyle devam etti:

"Biz sadece konser salonu değil, bir kültür yuvası olmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Ustalık Sınıfları yaptık. 85 genci 17 ustayla buluşturduk. Fuaye sohbetleri, etkinlikleri yaptık. Ersin Antep'le Girişte Solda sohbetleri. Bu sohbetlere onlarca insan geldi, sonra konseri dinledi. Bunların hepsini yapmaya devam edeceğiz. Fuaye konserleri de yaptık. Üniversite öğrencilerine burada fuaye konserlerini dinleme imkanı verdik."

"28 bin 972 sanatsevere kapılarımızı açmışız"

Murat Cem Orhan, CRR programını düzenlerken çeşitliliği ön planda tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Klasik müzik, dünya müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, caz ve dans. Sadece müzikle sınırlı kalmadık. Çok önemli dans kumpanyalarını burada ağırladık. Bunlar da ustalık sınıfları yaptı. Fuaye etkinliklerinde şubat ve mayıs arasında 9 adet 'Girişte Solda' yapmışız, 7 serginin açılışını gerçekleştirmişiz ve bunlar vesilesiyle 28 bin 972 sanatsevere kapılarımızı açmışız." ifadelerini kullandı.

Bu yılki yeniliklere ilişkin de bilgi veren Orhan, şöyle konuştu:

"Enteresan bir şey yaptık çocuklarla ilgili. Çocuk oyunu denince yaş ortalaması 8-12 gibi. Bizde öyle değil. Biz, 'Fonikler Köyü' ile 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklara hitap edebildik. 'Barış Ormanı' keza bir opera olmasına rağmen çocukların çok ilgisini çekti. 'Bach'ın Bilmecesi' ise yaş ortalamasını biraz daha yukarı çektiğimiz bir oyun. Bu sene bir de çocuk balemiz olacak. Tan Sağtürk'ün akademisiyle beraber gerçekleştirdiğimiz proje. Yani her hafta farklı bir çocuk etkinliğiyle karşınızdayız. Genç Oda Orkestrası'nın da altını çizmek istiyorum. Orkestranın bize verdiği güçle dedik ki, 'Genç Oda Orkestrası'nın solistleri bize başvursun, biz seçmeyelim'. Bu sene bir başvuru açtık ve 3 farklı ülkeden, 12 şehirden 174 başvuru geldi. Bununla gurur duyuyoruz. Mayıs ayına kadar 8 konserimiz var. 8 gencimize solist olarak Genç Oda Orkestrası'nda yer verdik. Seviyenin bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorduk. O yüzden seçim yaparken çok zorlandık."

Orhan, bu sene Bestecilik ve Caz Akademisi başlattıklarına da dikkati çekerek, her çarşamba CRR Fuaye alanında "Beş Çayı" konserleri düzenleyeceklerini söyledi.

Konserlerdeki çeşitliliğe de vurgu yapan Orhan, her biri kendi alanında ödüllü yerli ve yabancı sanatçıların müzikseverlerle buluşacağını, ayrıca Prof. Dr. Yusuf Mehmet Örnek'le 6 bölümden oluşan felsefe ve müzik sohbetleri gerçekleştireceklerini kaydetti.

Toplantının ardından Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, sezon açılış konserinde Berlin Filarmoni Orkestrası ve Semyon Bychkov ile kariyerine başlayan, çok yönlü çellistlerden biri olarak gösterilen Alban Gerhardt'a eşlik etti.

Etkinlik öncesi ise "Girişte Solda Müzik Sohbetleri"nde Yekta Kopan ve Ersin Antep dinleyicilerle buluştu.

CRR fuaye alanında ünlü ressam ve akademisyen Refik Aziz'in "Yeditepe İstanbul" adlı sergisi de ziyarete açıldı. Azerbaycan resim ekolünden gelen ve İstanbul'a olan hayranlığından dolayı 1992'de İstanbul'a yerleşen ressam Aziz'in 150'yi aşkın tablosu 10 Kasım'a kadar görülebilecek.