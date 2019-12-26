CRR Senfoni Orkestrası'ndan "Kader Kapıyı Çalmıyor" konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel CRR Senfoni Orkestrası'ndan 'Kader Kapıyı Çalmıyor' konseri - Son Dakika

CRR Senfoni Orkestrası'ndan "Kader Kapıyı Çalmıyor" konseri

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, "Kader Kapıyı Çalmıyor" başlıklı konserle müzikseverlerle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, "Kader Kapıyı Çalmıyor" başlıklı konserle müzikseverlerle bir araya geldi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un şefliğini üstlendiği konserin solisti genç keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev oldu.

Konser, öncesi ayrıca Cem Mansur, Beethoven ve 5. Senfoni'nin felsefesi üzerine katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mansur, söyleşide Beethoven'ın az sayıda nota ile insanlık değerleri ile örülmüş dünyanın en önemli senfonilerinden birini yazmış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konserlerimizi Tuzla, Bakırköy ve Sultangazi'de de tekrarlayacağız. Dört bölümden oluşan 5. Senfoni'nin tüm bölümleri kendi içinde ayrı bir felsefe barındırır. Özellikle dördüncü bölümde notalar üzerindeki 'la liberte' kelimelerini duyar, özgürlük fikri ile gelen neşeyi hissedersiniz. Hayatında hiç klasik müzik eseri dinlememiş birinin bile bu eserden etkilenmeyeceğini düşünemiyorum."

Konserde Maurice Ravel'in "Ölü Bir Prenses için Pavane" ve "Tzigane" eserleri, Camille Saint-Saens'ın "Introduction ve Rondo Capriccioso Op. 28" parçası ile Jules Massenet'in Thais Operası'ndan "Meditation" eserleri seslendirildi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserin son bölümünde ise, "Dünyanın en fazla çalınan bestecisi" olarak nitelendirilen Ludwig van Beethoven'ın doğumunun 250. yılı olması sebebiyle başlayacak "2020 Beethoven Yılı Kutlamaları"na giriş niteliğinde usta bestecinin "5. Senfoni do minör Op. 67" eseri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

CRR Senfoni Orkestrası'ndan Kader Kapıyı Çalmıyor konseri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Reşit Rey, Sultangazi, Beethoven, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:45 Kaynak: AA
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