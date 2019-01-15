Crr Türk Müziği Topluluğu, Yarın Konser Verecek

CRR Türk Müziği Topluluğu, "Issız Gecede Ben Yine" isimli konserle yarın, müzikseverlerle bir araya gelecek.

CRR Türk Müziği Topluluğu, "Issız Gecede Ben Yine" isimli konserle yarın, müzikseverlerle bir araya gelecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakan Talu'nun şefliğini üstlendiği CRR Türk Müziği Topluluğu'nun konseri, yarın saat 20.00'de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.



"Issız Gecede Ben Yine" isimli konserde, Türk Müziği'nde Batı tarzı değişimin başladığı 1800'li yılların son çeyreğinden, 1950'lere kadar bestelenen eserler dinleyicilerin beğenisine sunulacak.



Dönemin önemli bestekarlarından Kaptanzade Ali Rıza Bey, Neveser Kökdeş, Ali Rıfat Çağatay, Muhlis Sabahattin Ezgi ve Refik Fersan'dan "Çoban Yıldızı Gibi", "Akasyalar Altında", "Meyl Edip Bir Gül-i Zare", "Hatırla Ey Peri" ve "Yaktı Cihanı Ateşin" gibi şarkıları koro ve solo olarak seslendirilecek. Ayrıca, Refif Fersan'a ait saz eserleri de icra edilecek.



Konserde ses sanatçıları İlhan Yazıcı, Murat Irkılata, Gediz Çoroğlu, Alper Ayorak, Merve Utandı Kalkan, Merve Kıvılcımer, Aybike Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel sahne alacak.



Sanatçılara kanunda Mesut Halili, udta Bilen Işıktaş, viyolonselde Volkan Ertem, viyolada Atalay Durmaz, kemençede Ömer Aşçıoğlu, neyde Ahmet Toz ve ritimde Serdar Bişiren eşlik edecek.

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