Cruella Filmi

Birçok kez beyaz perdeye ve televizyona uyarlanan 101 Dalmaçyalılar'ın live-action versiyonu olan Cruella'nın yönetmenliğini Craig Gillespie üstlenirken senaryosunu Dana Fox kaleme alıyor.



Başrolde Oscarlı oyuncu Emma Stone'un yer aldığı film, Dalmaçyalı cinsinden olan köpeklerin başına iş açan Cruella karakterine odaklanıyor.

Yönetmen: Craig Gillespie

Senaryo: Aline Brosh Mckenna, Jez Butterworth, Dana Fox

Oyuncular: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Emily Beecham, Paul Walter Hauser, Kate Margo, Gianni Calchetti

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Cruella

Yapımcı Firma: Gunn Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 28.05.2021



Cruella Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.



