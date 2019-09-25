Cruella Filmi

Birçok kez beyaz perdeye ve televizyona uyarlanan 101 Dalmaçyalılar'ın live-action versiyonu olan Cruella'nın yönetmenliğini Craig Gillespie üstlenirken senaryosunu Dana Fox kaleme alıyor.
Başrolde Oscarlı oyuncu Emma Stone'un yer aldığı film, Dalmaçyalı cinsinden olan köpeklerin başına iş açan Cruella karakterine odaklanıyor.
Yönetmen: Craig Gillespie
Senaryo: Aline Brosh Mckenna, Jez Butterworth, Dana Fox
Oyuncular: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Emily Beecham, Paul Walter Hauser, Kate Margo, Gianni Calchetti
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Cruella
Yapımcı Firma: Gunn Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 28.05.2021
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