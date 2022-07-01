Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı - Son Dakika
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Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı

01.07.2022 19:45

- Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyreden cruise gemisi, bir buzdağına çarptı.

- Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı

ALASKA - ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında seyreden cruise gemisi, bir buzdağına çarptı.

ABD merkezli gemi turu şirketi 'Norwegian Cruise Line'ın gemisi, Alaska açıklarındaki bir buzdağına çarptı. O anlar gemideki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayın ardından gezinin kalan kısmı iptal edildi. Hasar alan geminin düşük hızda Seattle'daki limana döndüğü açıklandı.

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Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı: Kazada ölen ve yaralanan olmadı Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı: Kazada ölen ve yaralanan olmadı ABD'de inşaat harcamaları mayısta beklentilerin aksine azaldı ABD'de inşaat harcamaları mayısta beklentilerin aksine azaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Cruise gemisi Alaska'da buzdağına çarptı - Son Dakika

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