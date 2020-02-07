Son Dakika › Güncel › Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW - Son Dakika
Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW
6 saat önce
Geminden detaylar Yolcuların gemiyi boşaltmasından detaylar NEW JERSEY - Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:14 Kaynak: AA
Geminden detaylar
Yolcuların gemiyi boşaltmasından detaylar NEW JERSEY - Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
New Jersey, Bayonne'a demirleyen Anthem of the Seas isimli gemide 4 kişi cuma sabahının erken saatlerinde corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 4900 yolucusu ve 1500 mürettabatı olan gemi New York yakınlarında bulunan Bayonne limanında bekletiliyor.
Son Dakika İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç