Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW - Son Dakika

Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW

6 saat önce

Geminden detaylar Yolcuların gemiyi boşaltmasından detaylar NEW JERSEY - Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Geminden detaylar

Yolcuların gemiyi boşaltmasından detaylar NEW JERSEY - Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

New Jersey, Bayonne'a demirleyen Anthem of the Seas isimli gemide 4 kişi cuma sabahının erken saatlerinde corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 4900 yolucusu ve 1500 mürettabatı olan gemi New York yakınlarında bulunan Bayonne limanında bekletiliyor.

Cruise Gemisi'ndeki 4 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - NEW

New Jersey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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