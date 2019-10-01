Son Dakika Haberleri: Cruise, Ukrayna'da film çekecek
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Cruise, Ukrayna'da film çekecek

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Cruise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e gitti.

Cruise, Ukrayna'da film çekecek, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Cruise, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in daveti üzerine başkent Kiev'e gitti.


Zelenskiy, Cruise'u makamında kabul ederek bir süre görüştü.


Görüşmede, Cruise, yeni film projesi olduğunu, bunun çekimlerini yapmak için Ukrayna'da bazı bölgelerle ilgilendiğini, bu amaçla Ukrayna'yı ziyaret ettiğini ifade etti.


"Ülkeyi cazip hale getireceğine eminim"


Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Cruise'a kendi sinema deneyimini anlattı.  Kısa süre önce Ukrayna Parlamentosunun yabancı yapımcı firmaların ülkede çekim yapması için kolaylıklar sağlayacak yasa çıkardığını hatırlatan Zelenskiy, "Bu yasanın dünya sinema yapımcılarının yatırım yapması için ülkeyi cazip hale getireceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Kiev, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:36 
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