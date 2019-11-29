Crusaders (Haçlılar) adlı takım, 51 kişinin öldüğü cami saldırılarından sonra eleştirilen adını...

Yeni Zelanda'nın en başarılı ragbi takımı Crusaders (Haçlılar), Christchurch kentinde Mart ayında toplam 51 kişinin öldüğü cami saldırılarından sonra eleştirilen ismini değiştirmeme kararı aldı.

Kulüp, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında Orta Çağ'da yaşanan din savaşlarını çağrıştırdığı yönündeki tepkilerin ardından 23 yıllık adı ve logosunu yeniden değerlendirme kararı almıştı.

Değerlendirme sonunda kulüp ismini korumaya karar verirken, logosundaki şövalye ve kılıç sembollerini kaldırdı.

Logoya kapsayıcılığı temsilen yerli Maori dilindeki "Siyahıyla, kırmızısıyla başarabiliriz" anlamına gelen "ma pango, ma whero, ka oti te mahi" atasözü eklendi.

Kulüp logoyu gelecek yıldan itibaren kullanmaya başlayacak.

'Değerlerimizi başka hiçbir isim daha iyi temsil edemez'

Kulübün Başkanı Colin Mansbridge, "Başka hiçbir adın, değerlerimizi bu kadar iyi yansıtamayacağına karar verdik. Adımız, soysal gelişim ve kapsayıcılık için; toplumumuz ve birbirimiz için seferber olmayı temsil ediyor" dedi.

15 Mart'ta silahlı bir kişi Cuma namazı sırasında önce El Nur Camii'ni ardından da 10 dakika uzaklıktaki Linwood İslam Merkezi'ni taramıştı.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıların zanlısı 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılacak.