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Crypto.com, Güney Kore'deki yeni kripto ticaret platformu etrafında dönen yönetici geçiş onayı engeli iddialarını kesin bir dille yalanladı. Şirket, yöneticiler arasındaki değişikliklerin sadece rutin prosedürler olduğunu ve bu durumun 29 Nisan'da yapılacak büyük lansmana herhangi bir etkisinin olmayacağını vurguladı.

Crypto.com, Yönetim Değişiklikleri Hakkında Net Konuştu

Crypto.com, Güney Kore'de kripto para pazarına girişi sırasında ortaya çıkan iddiaları yalanladı. Söz konusu iddialara göre, Güney Kore'nin finansal düzenleyicisi olan Mali İstihbarat Birimi'nin, şirketin yönetici değişikliğini onaylaması bekleniyordu. Bu durum, yerel bir medya organı tarafından gündeme getirilmişti. Crypto.com tarafından yapılan açıklamada, yönetici güncellemelerinin sadece prosedürel bir formalite olduğu ve bu durumun Güney Kore'de 29 Nisan'da başlatılması planlanan yeni platformları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı belirtildi.

Global kripto para borsası Crypto.com, 2 Nisan'da Güney Kore'de bir ticaret platformu başlattığını duyurmuştu. Bu platform, daha önce faaliyetlerini sonlandıran ve Crypto.com tarafından 2022'de satın alınan OK-BIT isimli yerel lisanslı kripto borsasının yerini alacak.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre Mali İstihbarat Birimi, şirketin kurucu ortağı Rafael Melo'dan başkan ve COO Eric Anziani'ye yapılan liderlik geçişini onaylamada gecikme yaşadı. Yerel basında çıkan haberlerde, Crypto.com'un satın aldığı Foris DAX Korea Limited şirketi liderlik değişikliğini 25 Ocak'ta gerçekleştirdi. Güney Kore yasalarına göre bu tür değişikliklerin olay tarihinden itibaren 30 gün içinde rapor edilmesi gerekiyor.

Son olarak Crypto.com'un ülkede etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için selefi OK-BIT'in almış olduğu işletme lisansını Kasım ayında yenilemesi gerekecek. OK-BIT, fiat para biriminden kriptoya geçiş sağlayan bir platform olmadığı için, Crypto.com'un daha katı yerel uyumluluk şartlarını da yerine getirmesi bekleniyor.