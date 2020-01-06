Crystal güzellik merkezi şehit çocukları yararına düzenlenen festivale katıldı - Son Dakika

Yeşilköy'de Wow Otel'de düzenlenen ve gelirinin tamamın şehit çocuklarına bağışlanan "Hayal Kermesi" hem ünlülerin hem de vatandaşların yoğun ilgisi ile sonuçlandı. Şehit Çocukları yararına düzenlenen festivale katılmayı ihmal etmeyen Crystal Güzellik merkezi fuarı ziyaret edenler tarafından yoğun ilgi gördü.



Bu yıl ikincisi düzenlenen "Hayal kermesi" 18-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Yeşilköy'de bulunan Wow Otel'de gerçekleştirildi. Gelirinin tamamı şehit çocukları yararına kullanılmak üzere "Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği"ne bağışlanan festivale hem İstanbul'dan hem de çevre illerden geniş çaplı katılım gerçekleştirildi. Hayal Kermesine katılarak stant açan Crystal Güzellik Merkezi fuarda en çok ilgi çeken stantlardan olmayı başardı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Adapazarı, Edirne ve Bolu gibi illerden katılan vatandaşlar standı ziyaret ederek Özlem Aksünger ile fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL