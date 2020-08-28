Crystal Palace, Eberechi Eze'yi renklerine bağladı

Profesyonel kariyerine 2016'da Queens Park Rangers formasıyla başlayan hücuma dönük orta saha oyuncusu Eze, geçen sezon takımıyla İngiltere Championship'te 46 maça çıkmış ve 14 gol atmıştı.

İngiltere basınında Crystal Palace'ın transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Crystal Palace Kulübü, 22 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Eze ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil

Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi