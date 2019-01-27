Crystal Palace, Kupada Tottenham'ı Eledi
1 saat önce
İngiltere Federasyon Kupası'nda Crystal Palace, Tottenham'ı 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.
İngiltere
Federasyon Kupası'nda Crystal Palace
, Tottenham
'ı 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Federasyon Kupası 4. turunda Crystal Palace, Selhurst Park'ta Tottenham'ı ağırladı.
Crystal Palace, 9. dakikada Connor Wickham ve 34. dakikada penaltıdan Andros Townsend'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 5. tura çıktı.
Tottenham'da Kieran Trippier, 44. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu arada Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea
'ye kaybettikten sonra Federasyon Kupası'nda da Crystal Palace'a yenildi ve bir hafta içinde iki kupadan elenmiş oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:23 Kaynak: AA
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