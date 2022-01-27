Crytek, Crysis 4'ü resmi olarak duyurdu! İşte Crysis 4'ün çıkış tarihi - Son Dakika

Crytek, Crysis 4'ü resmi olarak duyurdu! İşte Crysis 4'ün çıkış tarihi

Crytek, Crysis 4\'ü resmi olarak duyurdu! İşte Crysis 4\'ün çıkış tarihi
Son Güncelleme: 27.01.2022 09:55

Crysis 4, geliştirici şirket Crytek tarafından kısa bir fragman ile duyuruldu. Duyurulan fragmanda "Yolculuğa katıl. Kahraman ol" sözleri ile Crysis 4'ün duyurusu yapıldı.

Bir zamanların en popüler oyun serilerinden olan Crysis'in geri döndüğü duyuruldu. İlk defa 2007 yılında duyurulan Crysis serisi Türkiye'de oldukça ses çıkardı. Gerek Türkçe seslendirmeleriyle, gerek grafik ve hikayesiyle Türk oyuncularını kendine çekmeyi başardı. Crytek'in paylaştığı kısa bir fragman ile tekrardan oyuncularda heyecan hissini tetikledi.

CRYSIS 4 RESMİ OLARAK DUYURULDU

Crytek'in 26 Ocak'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yolculuğa katılma ve kahraman olma zamanı. Bir Crytek duyurusu" şeklinde paylaştığı tweet'te Crysis 4'ün duyurusunu yaptı.

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It's time to join the journey and be the hero.

A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5

— Crytek (@Crytek) January 26, 2022

Paylaşılan duyuru fragmanında nano teknolojisine yer veriliyor. Hasar aldıktan sonra kendini birleştirme özelliğine sahip olan nano kristalleri ile 4 rakamını oluşturarak Crysis 4'ü işaret ediyor. 2013'te çıkış yapan Crysis 3'ten bu yana yeni bir Crysis oyunu gelmedi, Ancak geçtiğimiz yıl Eylül aylarında Crysis remastered duyuruldu ve piyasaya sürüldü. Dün ise Twiter'dan yapılan duyuru ile Crysis'in yeni oyunu duyuruldu.

CRYSIS 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Steam'den yapılan bir duyuruda da Crytek, "Yıllardır Crysis serisinin dördüncüsünü soruyordunuz ve biz de daha fazla gizli tutmak istemedik. Yolculuğumuzda bize katılın ve kaderinizde olan kahraman olun." ifadelerine yer verdi. Crysis 4'ün şu anda geliştirmenin ilk aşamalarında olduğu belirtilirken çıkışı için biraz zaman alacağı açıklandı. Crysis 4'ün çıkış tarihi olarak ise henüz bir bilgi verilmezken öngörülen tahminler arasında 2023, en geç ise 2024 yılı olarak bildiriliyor.

Crytek, Crysis 4'ü resmi olarak duyurdu! İşte Crysis 4'ün çıkış tarihi

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Son Dakika Gamegar Crytek, Crysis 4'ü resmi olarak duyurdu! İşte Crysis 4'ün çıkış tarihi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Crytek, Crysis 4'ü resmi olarak duyurdu! İşte Crysis 4'ün çıkış tarihi - Son Dakika
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