CS:GO DreamHack Masters İlkbahar grupları belli oldu!

CS:GO'nun global çapta önemli turnuvalarından DreamHack Masters için 29 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ilkbahar turnuvası için maç tarihleri ve takımların grupları belli oldu.

DREAMHACK MASTERS SPRING GRUP AŞAMASI BELLİ OLDU

A grubunda Gambit, Natus Vincere, Virtus.pro ve Spirit DreamHack Masters Spring'de ana karttan katılan takımlar olurken, gruptaki diğer takımlar, G2, FaZe, mousesports ve Fiend oldu.

B grubunda ise Danimarkalı Astralis ve Heroic ikilisi, Brezilya'dan FURIA ve paiN ile birlikte ana karttan turnuvada yer alırken. Vitality, Complexity, Extra Salt ve temsilcimiz XANTARES'in kadrosunda bulunduğu BIG gruptaki diğer takımlar oldular.