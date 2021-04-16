CS:GO Evil Geniuses oyuncusu "tarik" neden yedeğe çekildiğini açıkladı! - Son Dakika

CS:GO Evil Geniuses oyuncusu "tarik" neden yedeğe çekildiğini açıkladı!

CS:GO Evil Geniuses oyuncusu "tarik" neden yedeğe çekildiğini açıkladı!
Son Güncelleme: 05.05.2021 14:23

Counter Strike Global Offensive oyuncusu Tarık "tarik" Çelik, Evil Geniuses'da neden yedeğe çekildiğini dair Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu. Detaylar haberimizde!

Son zamanlarda ESL Pro League'de istediği performansı sergileyemeyen Evil Geniuses takımı oyuncusu Tarık "tarik" Çelik'ten bir açıklama geldi. Profesyonel oyuncu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendi istediği üzerine yedeğe çekildiğini ifade etti. Tarik ayrıca, açıklamasında gelecek planlarından da bahsetti.

CS:GO Evil Geniuses oyuncusu 'tarik' neden yedeğe çekildiğini açıkladı!

TARIK YEDEĞE ÇEKİLME SEBEBİNİ TWITTER'DA AÇIKLADI

"Yeniden yapılanma zamanı

Dünya çapında bir Counter-Strike takımı beklentilerini karşılayamadığımız için üzgünüm. İnişli çıkışlı bir geçmişimiz olsa da, çoğunlukla aşağı doğru gittik. Takım olarak aldığımız sonuçların gelecek vadetmemesi sonucu kendimi yedeğe çekme kararı aldım. Zor zamanlarımızda iyi bir oyun sergilediğimi kesinlikle düşünmesem de, kadromuzun yenilenmesine rağmen altta yatan problemlerimizin hala var olduğuna inanıyorum. Sonuç olarak ben problemlerimize farklı bir açıdan baktım, ancak takımın geri kalanı benimle aynı fikre sahip değildi. Kararlarına saygı duyuyorum ancak artık inancımın kalmadığı bir projenin parçası olmak istemediğim kararına vardım. Hala takımımızı tutarlı ve yüksek bir seviyeye taşıyamamanın sorumluluğunu üstleniyorum, ve bunun suçlusunun tek bir kişi olduğuna inanmıyorum. Takım olarak kazandık, takım olarak kaybettik. Bununla beraber, bensiz olsa bile, takımın tekrar başarılara imza atmasını ümit ediyorum. Takımca sonsuza kadar bizimle olacak birçok güzel anı ve başarı yaşadık.

Evil Geniuses takımında bulunduğum süre boyunca daha iyi ya da farklı yapabileceğim şeyler üzerinde düşüneceğim ancak şu anki ana odağım, yeniden forma girmek. Yedeğe çekildiğim süre boyunca ana hedefim bu olacak. Ayrıca bu süreçte yayınlara da geri döneceğim.

Bu çılgın macerada beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İyisiyle kötüsüyle birçok şey yaşadım, ancak herkesin desteği için minnettarım, bunların hiçbirini siz olmasanız yapamazdım. Bakalım gelecekte bizi neler bekliyor."

CSGO, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar CS:GO Evil Geniuses oyuncusu 'tarik' neden yedeğe çekildiğini açıkladı! - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi
18:27 Sakarya'da evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş
18:03 Bakan Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'ndeki son durumu açıkladı
17:43 Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
17:29 Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
17:15 Kırıkkale'de bir kişi, babasından harçlık alamayınca evi yaktı
16:52 Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı
16:35 Pendikspor tozu dumana katacak! Galatasaray'dan Dubois ve Midtsjö'ye formayı giydiriyor
16:32 Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
16:25 Kırklareli'ndeki sel felaketinde çiftliği giden adam 3 kişiyi ölümden kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 19:41:57. #1.11#
SON DAKİKA: CS:GO Evil Geniuses oyuncusu "tarik" neden yedeğe çekildiğini açıkladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement