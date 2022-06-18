CS: GO Prime Üyeliği Zamlandı - Son Dakika
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CS: GO Prime Üyeliği Zamlandı

18.06.2022 17:26

CS: GO Prime üyeliği fiyatı Steam üzerinde zamlandı.

CS: GO Prime Üyeliği Zamlandı

CS: GO Prime Status satın alma fiyatı Steam üzerinde arttırıldı.

Steam'ın en popüler oyunlarından Counter Strike: Global Offensive yıllar önce oynaması ücretsiz olduğunda Valve, oyunun birçok özelliğine erişmek için Prime Status isminde bir satın alma opsiyonunu oyuna eklemişti. Özel CS: GO Prime sunuculara erişim ve daha iyi anti hile koruması gibi özellikler sunan Prime, hayatına 77 lira olarak başlamıştı.

4 Haziran 2021'den beri 123 TL olan Prime Status Upgrade paketi, dün itibarıyla 249,95 TL'ye çıkarıldı. Bununla birlikte oyunun satış fiyatı Steam'ın önerilen fiyatından %900 daha pahalı hale geldi.

CS: GO Prime Status paketinin ücretinin zaman içindeki değişimini buradan inceleyebilirsiniz, CS: GO Steam mağaza sayfasını ise buradan kontrol edebilirsiniz.

Bununla birlikte Counter Strike: Global Offensive'in en büyük rakibi Valorant'a olan geçişte bir artış görülüp görülmeyeceği de merak konusu. Özellikle yakın zamanda Xbox Game Pass üyelerine bütün Valorant ajanlarının ücretsiz verileceğinin duyurulduğunu hesaba katarsak, Valorant CS'nin iyice önüne geçebilir gibi görünüyor.

CS: GO Nickleri

Steam'ın artan fiyatları yalnızca ücretsiz oyunları da vurmuyor. Son aylarda WWE 2K23, Sniper Elite 5 ve son olarak Dead Space'in yapımcılarından The Callisto Protocol, 100 lira altında fiyatlar ile ön siparişe açılıp aynı gün içerisinde zamlanmıştı. Callisto Protocol, 92 liradan ön siparişe açılıp fiyatı saatler içerisinde 499 TL'ye çıkarılmıştı.

Bu fiyat artışları ne zaman yavaşlayacak biz de bilmiyoruz, kapabildiğiniz oyunu en erken zamanda kapın deriz. 23 Haziran'da başlaması beklenen Steam yaz indirimleri zamsız gördüğümüz son oyunlar olabilir.

Kaynak: SaveButonu
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SON DAKİKA: CS: GO Prime Üyeliği Zamlandı - Son Dakika
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