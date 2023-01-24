CS: GO sistem gereksinimleri neler 2023? CS:GO kaç GB? Counter Strike: Global Offensive Linux, MacOS sistem gereksinimleri! - Son Dakika
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CS: GO sistem gereksinimleri neler 2023? CS:GO kaç GB? Counter Strike: Global Offensive Linux, MacOS sistem gereksinimleri!

24.01.2023 11:55

Steam'in eş zamanlı oyuncu sıralamasında birinci olan ve milyonlarca oynayıcısı bulunan CS: GO oyunu kaç GB hafıza kaplıyor, sistem gereksinimleri neler çok merak ediliyor. Peki CS: GO sistem gereksiminleri nelerdir? CS GO hangi bilgisayarlara yüklenir? CS GO minimum ekran kartı ve ram nedir?

Bir anket yapılsa ve bilgisayar oyunları arasında gelmiş geçmiş en efsane ve en güzel oyun serisi nedir diye sorulsa, büyük bir çoğunluk Counter Strike cevabını verir. İşte bu CS'nin en güncel versiyonu Counter-Strike: Global Offensive olmaktadır. Peki CS: GO sistem gereksiminleri neler, oyunun boyutu kaç GB tüm detaylar haberimizde...

COUNTER STRIKE GLOBAL OFFENSIVE STEAM'İN BİRİNCİSİ

Counter-Strike: Global Offensive ya da bilinen kısa adıyla CS:GO, Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrim içi birinci şahıs nişancı oyunu.

Microsoft Windows, Mac OS X, PlayStation 3, Xbox, Linux üstünde çalışmaktadır.

CS: GO OYNANIŞI

Serinin önceki oyunları gibi Global Offensive, görev tabanlı birçok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyuncular ilk önce görevleri tamamlamak veya düşman takımı yok etmek için teröristler veya terörle mücadele ekibi takımlarından birini seçerler. Örneğin, yıkım haritalarında (de_) teröristler bomba kurmaya çalışırken, terörle mücadele bombanın kurulmasını engellemeye veya kurulmuş bombayı imha etmeye çalışır. Global Offensive'e önceki oyunlardaki görevlere ek olarak silah yarışı (arms race) denilen bir mod eklenmiş, bu modla birlikte klasik Counter-Strike haritalarının yanında farklı haritalar da oyuna dahil edilmiştir.

Önceki oyunlarda olduğu gibi, bir tur görevlerin tamamlanmasıyla veya düşman takımın imha edilmesiyle sona erer ve yeni bir tur başlar. Tur bitmeden ölen oyuncular, dirilmek için turun bitmesini beklemek zorundadır. Oyuncular önceki turdaki performansına göre alacağı parayla silah ve ekipman satın alabilir.

CS: GO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2023

CS: GO minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi : Windows 7/Vista/XP
  • İşlemci : Intel Core 2 Duo E6600 yada AMD Phenom X3 8750
  • Bellek (RAM) : 4 GB
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 420 veya AMD Radeon HD 6450
  • Depolama (Hafıza) : 15 GB kullanılabilir alan

CS: GO önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Pentium Dual Core E5700 veya AMD Phenom 8750
  • Bellek (RAM) : 2 GB Sistem Belleği
  • Ekran Kartı : AMD Radeon HD 6670 veya NVIDIA GeForce GT 630
  • VRAM : 512 MB
  • Depolama (Hafıza) : 15 GB depolama alanı

CS: GO WİNDOWS BİLGİSAYARLAR İÇİN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750
  • Bellek (RAM) : 2 GB RAM
  • Ekran Kartı : Ekran kartı 256 MB ve Pixel Shader 3.0 DirectX 9 uyumlu olmalı
  • DirectX: Sürüm 9
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

CS: GO MAC OS (APPLE-MACINTOSH) BİLGİSAYARLAR İÇİN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: MacOS X 10.11 (El Capitan)
  • İşlemci: Intel Core Duo
  • Bellek (RAM) : 2 GB RAM
  • EkranKartı: ATI Radeon HD 2400 veyaNVIDIA 8600M
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

CS: GO LİNUX - STEAMOS BİLGİSAYARLAR İÇİN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletimSistemi : Ubuntu 12.04
  • İşlemci: 64-bit Dual core Intel veya AMD at 2.8 GHz
  • Bellek (RAM) : 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 (Grafik Sürücüsü: nVidia 310, AMD 12.11)
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

CS GO KAÇ GB? COUNTER-STRİKE GLOBAL OFFENSIVE NE KADAR YER KAPLIYOR?

CS: GO çoğu kaynakta 15 GB yer kapladığı yazılmaktadır. Fakat oyuna gelen yeni güncellemeler ve editlerle birlikte oyunun gerçek boyutu 17-18 GB arasına kadar yükselebiliyor. Yani siz oyunu hata almadan kurmak istiyorsanız bilgisayarınızda en azından 20 GB yer ayırmanız gerekmektedir. Kısacası dediğimiz gibi CS:GO 15 GB'dır lakin bilgisayarda kapladığı alan 17-18 GB boyutlara kadar yükselebilmektedir.

CS: GO STEAM'DA NE KADARA SATILIYOR?

Counter Strike Global Offensive, oynaması ücretsizdir. Oyunu ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz, ancak oyunun belirli modlarına ve rekabetçi moduna erişebilmek için 249,95 TL'ye CS:GO Prime Status Upgrade satın alarakhesabınızı seçkin yapmanız gerekmektedir.

COUNTER STRIKE NEDİR?

Counter-Strike (Türkçe: Karşı Saldırı) veya kısaca CS, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir birinci şahıs nişancı türünde taktiksel aksiyon video oyunu serisidir. Ayrıca Nexon tarafından geliştirilen Counter-Strike Neo, Counter-Strike Online, Counter-Strike Nexon: Zombies ve Counter-Strike Online 2 adlı yan oyunları da mevcuttur.

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Son Dakika Gamegar CS: GO sistem gereksinimleri neler 2023? CS:GO kaç GB? Counter Strike: Global Offensive Linux, MacOS sistem gereksinimleri! - Son Dakika


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