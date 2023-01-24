CS: GO sistem gereksinimleri neler 2023? CS:GO kaç GB? Counter Strike: Global Offensive Linux, MacOS sistem gereksinimleri!

Bir anket yapılsa ve bilgisayar oyunları arasında gelmiş geçmiş en efsane ve en güzel oyun serisi nedir diye sorulsa, büyük bir çoğunluk Counter Strike cevabını verir. İşte bu CS'nin en güncel versiyonu Counter-Strike: Global Offensive olmaktadır. Peki CS: GO sistem gereksiminleri neler, oyunun boyutu kaç GB tüm detaylar haberimizde...
Counter-Strike: Global Offensive ya da bilinen kısa adıyla CS:GO, Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrim içi birinci şahıs nişancı oyunu.
Microsoft Windows, Mac OS X, PlayStation 3, Xbox, Linux üstünde çalışmaktadır.
Serinin önceki oyunları gibi Global Offensive, görev tabanlı birçok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyuncular ilk önce görevleri tamamlamak veya düşman takımı yok etmek için teröristler veya terörle mücadele ekibi takımlarından birini seçerler. Örneğin, yıkım haritalarında (de_) teröristler bomba kurmaya çalışırken, terörle mücadele bombanın kurulmasını engellemeye veya kurulmuş bombayı imha etmeye çalışır. Global Offensive'e önceki oyunlardaki görevlere ek olarak silah yarışı (arms race) denilen bir mod eklenmiş, bu modla birlikte klasik Counter-Strike haritalarının yanında farklı haritalar da oyuna dahil edilmiştir.
Önceki oyunlarda olduğu gibi, bir tur görevlerin tamamlanmasıyla veya düşman takımın imha edilmesiyle sona erer ve yeni bir tur başlar. Tur bitmeden ölen oyuncular, dirilmek için turun bitmesini beklemek zorundadır. Oyuncular önceki turdaki performansına göre alacağı parayla silah ve ekipman satın alabilir.
CS: GO minimum sistem gereksinimleri
CS: GO çoğu kaynakta 15 GB yer kapladığı yazılmaktadır. Fakat oyuna gelen yeni güncellemeler ve editlerle birlikte oyunun gerçek boyutu 17-18 GB arasına kadar yükselebiliyor. Yani siz oyunu hata almadan kurmak istiyorsanız bilgisayarınızda en azından 20 GB yer ayırmanız gerekmektedir. Kısacası dediğimiz gibi CS:GO 15 GB'dır lakin bilgisayarda kapladığı alan 17-18 GB boyutlara kadar yükselebilmektedir.
Counter Strike Global Offensive, oynaması ücretsizdir. Oyunu ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz, ancak oyunun belirli modlarına ve rekabetçi moduna erişebilmek için 249,95 TL'ye CS:GO Prime Status Upgrade satın alarakhesabınızı seçkin yapmanız gerekmektedir.
Counter-Strike (Türkçe: Karşı Saldırı) veya kısaca CS, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir birinci şahıs nişancı türünde taktiksel aksiyon video oyunu serisidir. Ayrıca Nexon tarafından geliştirilen Counter-Strike Neo, Counter-Strike Online, Counter-Strike Nexon: Zombies ve Counter-Strike Online 2 adlı yan oyunları da mevcuttur.
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