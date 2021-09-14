CS: GO turnuvası KekikCup #2 için geri sayım başladı - Son Dakika
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CS: GO turnuvası KekikCup #2 için geri sayım başladı

14.09.2021 00:49
CS: GO turnuvası KekikCup #2 için geri sayım başladı

5v5 CS: GO turnuvası KekikCup #2'nin kayıtları devam ediyor.

Twitch yayıncısı Tuce öncülüğünde düzenlenen KekikCup CS: GO turnuvasının ikinci için geri sayım başladı. Bynogame, incehesap.com ve Gamepower sponsorluğunda hayata geçtiği belirtilen 5v5 CS: GO turnuvası için kayıtlar alınmaya başlandı.

Toplamda 64 takımın yer alabileceği belirtilen turnuva 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde Faceit platformu üzerinden tamamen çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinlikte 7500 Türk Lirası değerinde ekipman ve 1500 Türk Lirasından oluşan bir ödül havuzu da yer alıyor.

Yayıncının Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağı dile getirilen turnuvada izleyicilere de hediyeler verilecek. Yapılan açıklamada belirtilene göre turnuva günü çekiliş ile izleyicilere 5 Adet Gamepower Mei 7.1 Surround Gaming Kulaklık, abonelere ise 5 Adet  Gamepower Starscream Klavye hediye edilecek.

KekikCup #2 turnuvasında 5 kişilik CS: GO takımınız ile mücadele etmek isterseniz buraya tıklayarak turnuvanın kayıt sayfasına ulaşabilirsiniz.

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Twitch, Eylül, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar CS: GO turnuvası KekikCup #2 için geri sayım başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CS: GO turnuvası KekikCup #2 için geri sayım başladı - Son Dakika
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