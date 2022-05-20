CS GOAL etkinliği 25-26 Mayıs tarihlerinde İTÜ'de! - Son Dakika
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CS GOAL etkinliği 25-26 Mayıs tarihlerinde İTÜ'de!

20.05.2022 22:36
CS GOAL etkinliği 25-26 Mayıs tarihlerinde İTÜ'de!

IEEE İTÜ CS ve IEEE BAU CS komiteleri tarafından ortak hazırlanan CS GOAL, 25 Mayıs'ta başlıyor. İşte ayrıntılar...

Üniversite öğrencileri için düzenlenen etkinlikleri duyurmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Son olarak duyuracağımız etkinlik ise IEEE İTÜ CS ve IEEE BAU CS komiteleri tarafından ortak hazırlanan CS GOAL oldu. Proje, genç öğrencilerin sürekli akıllarında olan sorulara cevap bulmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

İTÜ CS GOAL, 25 Mayıs'ta başlıyor

Sürekli ilerideki seni hayal ediyor fakat bulamıyor musun? Yapmayı düşündüğün her şeyi denedin fakat ana alanını seçemiyor musun? Bu sorulara cevap bulabileceğin çok güzel bir etkinliğin olduğunu söylesek ne hissederdin? tüm bu konularda size yardımcı olacak ücretsiz CS GOAL etkinliği 25 Mayıs'ta başlıyor.

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Gerçekleştirilen oturumlarda birbirinden farklı alanlar ile karşımızda olacak konuşmacılar, hayattaki deneyimlerini anlatacak; sektörün geleceği hakkında öğrencileri bilgilendirirken gelecekte nerede olmak istediğinize karar vermenize yardımcı olacak.

CS GOAL etkinliği 25-26 Mayıs tarihlerinde İTÜ'de!

Oturum sonraları yapılacak çekilişler ve Kahoot testleri ile katılımcılara da hediyeler dağıtılacak. Soruların konusu ise şunlar olacak:

Yazılımsal ve teknik sorular

Girişimcilik ve kariyer hakkında sorular

Oturumlar hakkında sorular

2 gün içerisinde 4 kez gerçekleştirilecek yarışma oturumlarında konser biletlerinden kulaklık seçeneklerine kadar hediyeler yer alıyor. Etkinlikte sertifikasyon sistemi de bulunmaktadır bunun için kayıt formunu doldurmanız ve oturumların yüzde 50'sine gelmeniz yeterli olacak. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

11.0011.402sürpriz oturum11.4012.203İlker Temuzkuşu12.2013.004Öğle arası 13.0013.405yarışma13.4014.206Göktürk Doğan14.2015.007sürpriz oturum 15.0015.408Caner Canak15.4016.309yarışma16.3017.1010Emre Tuna Aydın
25 Mayıs Akış

11.0011.402Pınar Namdar11.4012.203Ilgın Özdemir Yazgan12.2013.004sürpriz oturum 13.0013.405öğle arası13.4014.206Ali Dedei + Özhan Altınok14.2015.007Kübra Çetin & Gizem Geyik15.0015.408Devrim Ekmekçi 15.4016.309yarışma
26 Mayıs Akış

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Kaynak: Shiftdelete

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