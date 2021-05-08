CS_SUMMIT 8 Sunum Ekibi açıklandı! - Son Dakika

Her yıl CS: GO severleri ekrana kitleyen turnuva serisi CS_SUMMIT 8 Sunum Ekibi açıklandı.

2 yıllık bir aradan sonra Richard Lewis tekrardan mikrofon başında olacak. Richard Lewis en son turnuva sunumuna 2018 yılında düzenlenen ELEAGUE Major turnuvasında çıkmıştı. Turnuvanın sunumunda ve arka planda görev alacak ekip gerçekten gözleri kamaştırır nitelikte. CS_SUMMIT bu sene diğer senelere nazaran adından daha çok söz ettirecek gibi görünüyor. 2 hafta boyunca sürecek turnuvadaki diğer isimler ise şu şekilde:

Mike "DarfMike" Winnick

Richard Lewis

Robin "Fifflaren" Johansson

Hugo Byron

Harry "JustHarry" Russell

CS_SUMMIT 8, 14-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 8 takım büyük finallere kalmak için büyük bir mücadele verecek. Büyük finallere 8 takım arasından sadece 4 takım gidebilecek. Turnuvanın büyük finallerine direkt davet alan takımlar ise FURIA, Liquid, Evil Geniuses ve EXTREMUM.